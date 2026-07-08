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- Украина
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Били обе дерево: в Харькове подростки жестоко издевались над котом
В Харькове подростки жестоко избили кота о дерево на глазах у очевицы, успевшей отобрать животное у живодеров.
В Харькове группа подростков пытали животное, забив до полусмерти беззащитного кота.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Центр обращения с животными».
Животное от расправы спасла случайная очевидица, увидевшая издевательство из окна своей квартиры. Группа подростков жестоко издевалась над беззащитным котом. Неизвестные подростки били котика о дерево.
Она забрала пострадавшего четырехлапого и передала его специалистам. Ветеринарам пришлось провести сложную операцию, чтобы сохранить жизнь коту, символически названный Фениксом.
Ветеринары удалили остатки поврежденного глаза, тщательно очистили рану и наложили швы.
«Самое болезненное в этой истории то, что Феникс был очень контактным и доверчивым котиком. Его знали многие жители района, он не боялся людей и всегда тянулся к ним. Именно поэтому еще труднее отдавать себе отчет, что его доверие так жестоко предали», — отмечают зоозащитники
После пережитого Феникс стал очень трусливым. В настоящее время он находится на реабилитации. К счастью, животное чувствует себя хорошо и каждый день уверенно идет на поправку.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина закрыл собаку на балконе в жару, в результате чего животное погибло.