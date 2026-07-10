Били, обливали мочой и сняли это на видео: на Кировоградщине группа детей жестоко издевалась над 10-летним мальчиком

Ребенок (иллюстративный фото) / © pixabay.com

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В Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась и насмехалась над 10-летним мальчиком, сняв свои действия на видео. Ребенка раздевали, избивали и обливали мочой.

Об этом сообщает «Общественное Кропивницкий».

Сообщается, что происшествие произошло в одном из сел области, где пострадавший мальчик находился на летних каникулах у своей бабушки. Накануне, 4 июля, ребенок вернулся домой и признался родным об избиении.

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«Пришел мой ребенок, и я сразу поняла, что что-то не так. Потянуло сильно дымом. Он сказал: „Бабушка, меня накурили“, а потом: „Меня избили“. Об остальном, что было, он мне не сказал», — отметила бабушка мальчика Людмила.

Сам пострадавший рассказал журналистам, что в тот день восемь детей собрались в доме бабушки одного из знакомых. Там над ним издевался 11-летний парень, к которому присоединились и другие присутствующие. Лишь один подросток вступился за ребенка.

Об остальных издевательствах бабушка узнала через два дня, когда увидела видеозапись инцидента, после чего сразу обратилась с заявлением в полицию.

«Заставляли его раздеться догола и садиться на бутылку. Потом брали вилку и хотели засунуть. Били, раздевали, били веником, обливали мочой, заставляли есть от козы, после козы это все (стул — ред.)», — рассказала детали бабушка.

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Классная руководительница главного обидчика отметила, что парень по-прежнему нарушал дисциплину и имел проблемы с поведением, из-за чего его вызвали к руководству школы.

«Однако я никогда не замечала таких ситуаций, когда он мог издеваться над ребенком», — отметила учительница.

Ювенальные полицейские расследовали обстоятельства происшествия и направили материалы дела в суд. На родителей четырех подростков составили протоколы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение обязанностей по воспитанию детей), что предусматривает штраф до 5100 гривен. Правоохранители объяснили, что админответственность унесут не все семьи присутствующих на видео подростков.

«Не все находившиеся в помещении дети совершали какие-либо действия. Часть из них пришли позже, а один из ребят наоборот прекратил конфликт», — заверили в полиции.

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В настоящее время с семьями работает служба по делам детей, которая сообщила, что одна из этих семей уже состоит на учете. По словам матери потерпевшего мальчика, сейчас ее сын находится в больнице на медицинском обследовании.

Напомним, в Одессе умер 10-месячный младенец. Несовершеннолетние родители оставили его дома, а когда вернулись, оно уже было мертвым. Предварительная причина смерти — удушение пищей.

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