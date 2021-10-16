Били палками, ногами, выкручивали уши и раздевали: ГБР расследует избиения граждан правоохранителями

Установлены факты превышения полномочий сотрудниками полиции в нескольких областях.

Государственное бюро расследований расследует несколько случаев издевательства правоохранителей из рядовых граждан в различных городах Украины. Виновных обещают притянуть к ответственности.

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, установлены факты превышения полномочий сотрудниками полиции в Житомирской и Запорожской областях, а также на Киевщине.

Житомир

Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком начали досудебное расследование по факту избиения 41-летнего мужчины в Житомирском районном отделении полиции.

Гражданина доставили в отделение полиции для выяснения деталей вероятного совершения им мелкого хулиганства.

Между одним из оперуполномоченных и мужем возник словесный конфликт, в результате которого полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела резиновой дубинкой.

Избиение увидели другие посетители отделения, которые остановили полицейского и вызвали скорую.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

Другой случай имел место в ноябре 2020 в Житомире. Патрульный побил людей при задержании. Сейчас обвинительный акт в отношении милиционера направлен в суд.

За нарушение ПДД патрульний остановил машину, между ним и водителем произошла ссора, во время которой полицейские задержали водителя и надели на него наручники. После этого один из копов начал бить мужчину руками и ногами по голове. Также он ударил в лицо пассажира автомобиля.

Запорожье

В Запорожье копы безосновательно остановили женщину и мужчину на улице и приказали последнему раздеваться.

У него не нашли запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Пострадавшему выкручивали уши и пальцы, били по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения.

Киевская область

В ночь с 9 на 10 октября этого года патрульные остановили авто в Белой Церкви, водитель которого нарушил ПДД. Правоохранители решили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не сделали алкотест и выписали штраф (ст. 130 УПК).

При оформлении протокола и изъятие водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. На просьбу мужчины не бить его и полицейский не реагировал и продолжал избиение.

"Все указанные полицейские, подозреваются или обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", — отметили в Государственном бюро расследования.

Напомним, что в Житомире 41-летнего мужчину привезли в райотдел после дебоша, который он навеселе устроил дома. Все, что происходило дальше в холле отделения, видели посетители. По их словам, оперуполномоченный и задержанный поссорились, коп схватил дубинку и начал бить мужчину.

Новости Украины: в Житомире ГБР расследует обстоятельства избиения задержанного оперуполномоченным

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