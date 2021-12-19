Били по лицу и в живот и таскали за волосы: в супермаркете в Луцке лицеисты избили кассира

Били по лицу и в живот и таскали за волосы: в супермаркете в Луцке лицеисты избили кассира

Суд наказал малолетних злоумышленников.

В Луцке в маркете "Семь23" трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, избили двоих кассиров. Злоумышленников разыскали и задержали, а на днях суд вынес им приговор.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Установлено, что избиение работников маркета, которое произошло в мае этого года, совершили два ученика "Луцкого института лицея №8" и ученик Локачинского филиала Овадневского профессионального лицея. Они избили двоих кассиров и неизвестного.



Молодые люди наносили пострадавшим удары в лицо, живот и таскали за волосы. В приговоре указано, что телесные повреждения получил только один из кассиров.



В суде обвиняемые признали свою вину, а потерпевший в заявлении указал, что претензий к своим обидчикам не имеет.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил двоим преступникам условное наказание сроком на два года, еще один получил год условного наказания.

Напомним, что в Черкасской области суд вынес приговор подростку, который вместе с товарищем до смерти избил 48-летнего мужчину. Он проведет в тюрьме 11 лет жизни.

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