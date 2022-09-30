"Били по нам всем, чем можно": трое танкистов ВСУ спаслись из горящего танка и пошутили о сожженных бровях (видео)

Украинские танкисты с юмором отнеслись к тому, что их танк подбили, а они выжили.

Украинские защитники не только самые смелые, но и самые веселые. Они с юмором воспринимают как победы, так и неудачи. Троим украинским защитникам удалось выжить в подбитом танке на одном из направлений.

Кадры после боя они выложили в Сети.

Украинские защитники записали видео, когда пешком возвращались на свои позиции, поскольку потеряли танк. Оккупанты подбили бронированную технику, и она загорелась. Экипажу танка удалось выбраться наружу и остаться в живых.

Обгоревшие и уцелевшие они пошутили о пережитом.

"Нас только что у*бали на танке. Били по нам всем чем можно. Эх.. второй телефон за месяц разбился. Лицо мое обожженое покажи... Брови и ресницы сгорели", — смеются в кадре танкисты.

Видео можно посмотреть по ссылке, оно содержит нецензурную лексику.

Напомним, что ВСУ взяли в окружение российские войска, находящиеся в районе города Лиман Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, ВСУ прорвали российскую оборону в районе Ставков, в 10 км севернее Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево.

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