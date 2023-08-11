Били, резали и душили: на Закарпатье дети убили собственную мать

Хустский районный суд Закарпатской области вынес приговор двум подросткам, которые жестоко убили свою мать и выбросили ее тело в реку. Им назначили по 14 лет тюрьмы, а также обязали выплатить отцу 1,6 млн грн компенсации.

Об этом пишет ZAXID.net.

Как сказано в приговоре суда, вынесенном в августе 2023 года, 18-летний парень договорился со своей 15-летней сестрой об убийстве их матери. Случай произошел еще в феврале 2017 года в Хусте. По данным правоохранителей, дети решили убить мать, чтобы она не рассказала отцу о краже, которую совершила 15-летняя дочь.

В ночь на 19 февраля, когда женщина уснула, дети пришли в ее комнату. 18-летний парень начал избивать мать деревянной скалкой, а когда дети заметили, что от ударов женщина не умерла, то 15-летняя девушка дала брату нож и он нанес матери множественные удары по телу. Его сестра прижала подушку к лицу женщины и держала так, пока она не умерла.

После убийства подростки принесли тело женщины к реке Рика, раздели ее и сбросили в воду. Запачканные кровью вещи они собрали в пакеты и занесли в подсобное помещение.

Сын убитой частично признал свою вину, но заявил, что он в одиночку убил свою мать и не договаривался с сестрой об убийстве. Дочь убитой не признала вину и отказалась от дачи показаний.

Отец детей рассказал, что его два дня не было дома, с 17 по 19 февраля, он находился на работе. Когда приехал домой, начал искать свою жену, написал заявление в полицию, а потом выяснилось, что ее убили собственные дети.

Судья признал обвиняемых виновным в совершении умышленного убийства. Им назначили по 14 лет тюрьмы, они должны выплатить своему отцу по 800 тысяч грн нанесенного морального ущерба. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, в Черниговской области мужчина убил сожительницу и обокрал. Домашнее насилие в этой семье было систематическим. Только за прошлый месяц полиция составляла на тирана четыре протокола.

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