Били руками и ногами: на Днепропетровщине двух подростков будут судить за жестокую драку

В Днепропетровской области двух подростков будут судить за жестокую драку / © Национальная полиция Украины

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В Самаровском районе Днепропетровской области перед судом предстанут двое несовершеннолетних, избивших других подростков во время конфликта. Потерпевшие получили легкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным следствия, все произошло 25 апреля на пустыре в одном из сел района. Сначала двое подростков просто ссорились, но ссора переросла в драку. Тогда двое других стоящих рядом ребят вмешались и начали бить ногами и руками одного из участников конфликта.

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Пострадала в инциденте и несовершеннолетняя девушка, пытавшаяся остановить потасовку. Она хотела оттащить одного из агрессоров, но травмировалась сама. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, оба потерпевших отделались легкими телесными повреждениями.

На Днепропетровщине двух подростков будут судить за жестокую драку / © Национальная полиция Украины

«При процессуальном руководстве Самаровской окружной прокуратуры одному из фигурантов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Другому несовершеннолетнему инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.

На Днепропетровщине двух подростков будут судить за жестокую драку / © Национальная полиция Украины

Из-за этой потасовки правоохранители призвали родителей внимательнее следить за досугом и компанией детей, а также вовремя реагировать, если подростки ведут себя агрессивно. В полиции также напомнили, что насилие не помогает разрешать конфликты, а за какие-либо неправомерные действия подросткам придется отвечать по закону.

Напомним, В Стрыйском районе Львовской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки. Суд уже избрал ему меру пресечения.

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