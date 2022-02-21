Били руками, ногами и снимали на камеру: в Запорожье будут судить девушек, жестоко избивших школьниц

Били руками, ногами и снимали на камеру: в Запорожье будут судить девушек, жестоко избивших школьниц

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех девушек.

В Запорожье будут судить девушек, которые жестоко избили трех школьниц и сняли видео избиения на видео.

Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

В Запорожье прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти несовершеннолетних девушек по факту хулиганства, вымогательства денег, похищения чужого имущества (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 185 УК Украины). Четверо из обвиняемых находятся под домашним арестом, самая активная девушка содержится под стражей.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года в Запорожье на территории стадиона одной из школ города группа подростков жестоко избила троих школьниц. Телесные повреждения наносили руками, ногами и тупыми предметами. Избиение сопровождалось видеосъемкой одним из присутствующих. Кроме того, во время ссоры одна из нападавших требовала с потерпевших деньги для прекращения конфликта.

"В ходе досудебного расследования следствие раскрыло ряд тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних потерпевших, среди которых грабежи, разбои и хулиганства, совершенные группой лиц ( ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 296 УК Украины) "Инициатором указанных преступлений была самая активная участница драки, которая находится под стражей. Также по указанным преступлениям в суд направлены обвинительные акты", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Запорожье в детской областной больнице прооперировали 14-летнюю Женю, которую избили девушки-подростки на школьном стадионе. Медики проводили хирургическое вмешательство, потому что у девушки сломан нос.

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