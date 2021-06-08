Били "с вертушки" по голове и снимали на видео: под Житомиром подростки избили мужчину на костылях (видео)

Правоохранители установили личности всех участников съемки.

В Малине Житомирской области группа подростков избила мужчину с инвалидностью. Издевательство над горожанином, который передвигается с помощью палок, они снимали на телефоны.

Видео избиения мужчины выложили в Сети.

"В городе Малин (Житомирская) малолетки избили мужчину с инвалидностью. Для чего? Just for fun", — подписали видео авторы.

На кадрах первого видео видно, как мужчина на костылях сидит на скамейке. Его окружила группа подростков. Один из них бьет мужчину "с вертушки" по голове, так, что тот падает на лавку. Свои действия подростки снимают на телефон. На втором видео мужчина идет на палочках, вокруг собралось не менее 5 подростков и поочередно его бьют, сбивая с ног.

В полиции ТСН.ua сообщили, что личности всех подростков уже установлены.

"Относительно этого события начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство). Все участники происшествия установлены, в том числе и пострадавший мужчина. Подростки несовершеннолетние", — рассказала ТСН.ua спикер Нацполици в Житомирской области Наталья Тимчук.

Впоследствии местные активисты разыскали нападавших и заставили их извиниться перед мужчиной, над которым они издевались.

В Малине Житомирской области подростки избили мужчину на костылях

Напомним, что в Новоселках Киевской области группа подростков жестко избила дворника.

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