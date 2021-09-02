Били, садились на голову и душили: в Польше после жестокого избиения полицией умер 25-летний украинец

Молодой человек попал в вытрезвитель во Вроцлаве.
В польском Вроцлаве после задержания полицией и жестокого избиения скончался 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко. Молодой человек умер 30 июля, но детали его смерти обнародовали только сейчас.
О событии сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.
По информации СМИ, Дмитрий Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с алкоголем с коллегами. По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой — мужчина вел себя странно и бился головой об окно.
Водитель автобуса позвонил в полицию. На место прибыли правоохранители. В крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.
По свидетельствам правоохранителей, мужчина напал на одного из копов, и те должны были применить к нему силу, газ и наручники.
Gazeta Wyborcza получила видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, где находился украинец, и утверждает, что к мужчине необоснованно применили насилие. По информации издания, украинца били и душили, хотя агрессивно он себя не вел. Правоохранители садились на мужчину, прижимали его голову к полу коленом, привязали к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Это издевательство продолжалось полчаса. Затем на место прибыл врач и реанимировать украинца не смог.
Официально причина смерти мужчины до сих пор не установлена. По информации издания, он умер от удушения.
Дмитрия Никифоренко похоронили в Украине в середине августа.
Сейчас проводится расследование убийства украинца. Главный комиссар полиции Нижней Силезии Камил Ринкевич рассказал RMF FM, что у полицейских были включены камеры на униформе. Стаж работы правоохранителей, которые были отстранены от работы — от 2 до 19 лет.
Издание сообщает, что 4-х из шести правоохранителей, которые фигурируют в избиении отстранили от работы после публикации статьи, двоих уволили со службы.
Напомним, что в Конотопе Сумской области 16-летний и 17-летний парни до смерти избили 44-летнего мужчины.