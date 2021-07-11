Били стекла и сыпали проклятия: родственники умершего от коронавируса пациента напали на инфекционную больницу в Запорожье (видео)

Родня пациента выразила свое возмущение действиями медиков проклятиями и битьем окон.
В Запорожье здание инфекционной больницы атаковала группа людей — родственники умершего в медучреждении пациента. Они били стекла и проклинали врачей.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
В ночь с 10 на 11 июля возле запорожской Областной инфекционной больницы группа родственников одного из пациентов устроила дебош. Они кричали, били стекла и проклинали медиков.
Как сообщают очевидцы, родственники штурмом пытались взять больницу, кричали, выламывали двери и били окна.
Отмечается, такую реакцию у людей вызвала смерть ближайшего родственника.
"Все ясно, снова цыгане", — пишут запорожцы в комментариях.
Напомним, что в Запорожье на улице Школьной умер человек. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти прохожего. Поэтому родственники покойного напали на врачей.