Били стекла и сыпали проклятия: родственники умершего от коронавируса пациента напали на инфекционную больницу в Запорожье (видео)

Били стекла и сыпали проклятия: родственники умершего от коронавируса пациента напали на инфекционную больницу в Запорожье (видео)

Родня пациента выразила свое возмущение действиями медиков проклятиями и битьем окон.

В Запорожье здание инфекционной больницы атаковала группа людей — родственники умершего в медучреждении пациента. Они били стекла и проклинали врачей.

Также читайте Избил врача и медсетру: под Харьковом на медиков больницы напал пострадавший в ДТП

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

В ночь с 10 на 11 июля возле запорожской Областной инфекционной больницы группа родственников одного из пациентов устроила дебош. Они кричали, били стекла и проклинали медиков.

Как сообщают очевидцы, родственники штурмом пытались взять больницу, кричали, выламывали двери и били окна.

Отмечается, такую реакцию у людей вызвала смерть ближайшего родственника.

"Все ясно, снова цыгане", — пишут запорожцы в комментариях.

Напомним, что в Запорожье на улице Школьной умер человек. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти прохожего. Поэтому родственники покойного напали на врачей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку