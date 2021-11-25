Били, стреляли над головой и заставляли копать себе могилу: на Волыни из-за долгов заживо похоронили таксиста

Мужу удалось выбраться и позвать на помощь.
В Луцком районе задержали двоих мужчин, которые жестоко избили местного таксиста, заставили его копать себе могилу, а затем забросали его землей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.
Правоохранители Волынской области задержали двоих граждан 23 и 30 лет, которые избили и "живьем" похоронили таксиста.
Известно, что у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, который должен ему деньги. Чтобы решить эту проблему, должник обратился к знакомым.
Мужчине назначили встречу дома у одного из фигурантов, где в течение 3 часов его избивали.
"При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили пострадавшего выкопать могилу и забросали его грунтом. Мужчине удалось выбраться и обратился за помощью к полицейским", — рассказали. в полиции.
Правоохранители задержали двоих мужчин.
Сейчас пострадавший находится в реанимации, за его жизнь сражаются медики.
Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых следственных действий их действия могут быть дополнительно квалифицированы.
Напомним, что в Луцком районе группа молодых людей избила таксиста. После этого они забрали его вещи, а мужчину вывезли на кладбище и там оставили.
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