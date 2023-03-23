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"Били тех, кто за Украину": похищенный мальчик рассказал, как оккупанты издеваются над детьми

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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"Били тех, кто за Украину": похищенный мальчик рассказал, как оккупанты издеваются над детьми

Фото: Associated Press

Родителям, которые в отчаянии звонили по телефону, чтобы узнать какую-то информацию, россияне нагло отвечали: "Все равно вы их не заберете, это – дети России".

Российские оккупанты врали похищенным украинским детям, что родители от них отказались. Тем временем, захватчики пытались передать на усыновление маленьких украинцев российским семьям.

Об этом рассказал украинский подросток, который на днях удалось вернуть с территории РФ. Видео его рассказа опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам мальчика, детей с проукраинскими взглядами оккупанты жестоко избивали. Также им давали очень плохую еду.

"Били тех, кто за Украину. Из Херсонской области почти все — за Украину. Металлической палкой били. Говорили, что "мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете". По спине девочку ударили, у нее синяк был. раз мы сидели в зале, там кто-то крикнул "Слава Украине" и кто-то ответил "Героям слава. Этих детей забрали, и я не знаю, что с ними дальше было», – рассказал подросток.

Россияне возражали детям, что Украина уволила Херсон. Также детей пугали, что отвезут в Псков в детдом, потом их должны были усыновить. Детям говорили, что родители отказались от них. А родителям, которые в отчаянии звонили по телефону, чтобы узнать какую-то информацию, россияне нагло отвечали: "Все равно вы их не заберете, это – дети России".

Напомним, что 21 марта Украина вернула 15 похищенных Россией детей.

Ранее исследователи из Йельского университета установили, что Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях.

Похищенные украинские дети с оккупированных территорий Украины усыновляются среди российских семей. Недавно правозащитники обнаружили 43 спецучреждения, в которых Кремль содержит похищенных в Украине детей.

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