Били, топили и закопали заживо: в Полтавской области осудили троих мужчин

Они издевались над женщиной из-за того, что подумали, что она украла у них собаку.

На Полтавщине трое мужчин, которые считали, что местная жительница украла немецкую овчарку, избили женщину и закопали ее живьем.

Об этом пишет издание "Полтавская волна".

Как стало известно, происшествие случилось еще в марте 2020 года в поселке Марьяновка. Там двое мужчин обвинили местную жительницу в том, что она украла их собаку. Они позвали своего знакомого и вместе пришли в дом к женщине, вооружившись при этом палкой и газовым баллончиком.

Они жестоко избили и забрызгали женщину, опустили ее голову в емкость с водой и начали душить. На этом они не остановились. Они приказали потерпевшей выйти на улицу и идти в сторону кладбища. Там преступники заставили ее выкопать себе яму и лечь в нее.

"Мужчины заставили залезть в яму, которую потом засыпали землей. Когда на кладбище стало тихо, женщина вылезла из "могилы". Но в ста метрах ее ожидали те же мужчины, которые продолжили ее избивать. Уже после того, как увидели, что потерпевшая не реагирует на их действия, оставили ее. На следующий день женщина проснулась дома", — пишет издание.

Женщину нашли местные жители и передали ее родственникам, которые вызвали медиков и правоохранителей. Подозреваемых в преступлении задержали и отправили под суд, где они так и не признали свою вину.

“Опираясь на доказательства, суд определил, что трое мужчин совершили пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли, физического и морального страдания нанесения побоев, мучения с целью наказать потерпевшую за действия, в совершении которых они ее подозревали. Следовательно, Миргородский горрайонный суд назначил восемь, шесть и пять лет лишения свободы троим мужчинам соответственно”, — добавили в издании.

Напомним, что в Запорожской области за убийство знакомого осудили мужчину.

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