Били, травили газом, рвали волосы: на Сумщине подростки избили девушку (чувствительные кадры)

Подросток

Реклама

История с жестоким избиением девочки в городе Кролевец Сумской области, всколыхнула соцсети.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел еще 7 октября в одном из населённых пунктов Конотопского района. Как сообщали в соцсетях, группа подростков устроила расправу над девочкой.

Реклама

Избиение девушки на Сумщине / © скрин с видео

На видео присутствуют кадры, как группа подростков жестоко обращается с девушкой. Девушку повалили на землю, били ногами, тянули за волосы и впоследствии распылили слезоточивый газ в лицо.

«Фу, это перцовка…» — подчеркнула одна из участвовавших в драке девушек.

Кроме того, на кадрах видно, как одна из несовершеннолетних употребляет электронные сигареты.

В полиции Сумской области официально прокомментирован инцидент. Следователи начали предварительное расследование по факту совершения группой малолетних лиц насильственных действий.

Реклама

Открыты два уголовных производства по статьям:

ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц);

ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подтвердили, что несколько подростков применили к ребенку физическую силу и баллончик слезоточивого действия.

В настоящее время личности всех участников нападения установлены. Сейчас с ними и их родителями работают правоохранители в рамках следственных действий. Расследование продолжается.

Дата публикации 11:46, 12.10.25 Количество просмотров 18 "Били, травили газом, рвали волосы": кадры нападения подростков на девочку в Сумской области

Напомним, на днях в Киеве разразился громкий языковой скандал с участием уличного музыканта на колесном кресле Ивана Замиги. Он испытал образ от прохожего после того, как принципиально отказался петь на русском, заявив, что не сделает этого «даже за миллион долларов».

Реклама

В ответ агрессивный мужчина начал унижать артиста, выкрикивая оскорбления и кичась участием в боевых действиях на Донбассе. В защиту музыканта стали другие киевляне, а видео инцидента вызвало волну возмущения в соцсетях с требованием обнаружить нападающего.