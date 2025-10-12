ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
742
Время на прочтение
2 мин

Били, травили газом, рвали волосы: на Сумщине подростки избили девушку (чувствительные кадры)

По факту избиения, унижения и использования слезоточивого газа возбуждено два уголовных дела.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Подросток

Подросток

История с жестоким избиением девочки в городе Кролевец Сумской области, всколыхнула соцсети.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел еще 7 октября в одном из населённых пунктов Конотопского района. Как сообщали в соцсетях, группа подростков устроила расправу над девочкой.

Избиение девушки на Сумщине / © скрин с видео

Избиение девушки на Сумщине / © скрин с видео

На видео присутствуют кадры, как группа подростков жестоко обращается с девушкой. Девушку повалили на землю, били ногами, тянули за волосы и впоследствии распылили слезоточивый газ в лицо.

«Фу, это перцовка…» — подчеркнула одна из участвовавших в драке девушек.

Кроме того, на кадрах видно, как одна из несовершеннолетних употребляет электронные сигареты.

В полиции Сумской области официально прокомментирован инцидент. Следователи начали предварительное расследование по факту совершения группой малолетних лиц насильственных действий.

Открыты два уголовных производства по статьям:

  • ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц);

  • ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подтвердили, что несколько подростков применили к ребенку физическую силу и баллончик слезоточивого действия.

В настоящее время личности всех участников нападения установлены. Сейчас с ними и их родителями работают правоохранители в рамках следственных действий. Расследование продолжается.

Напомним, на днях в Киеве разразился громкий языковой скандал с участием уличного музыканта на колесном кресле Ивана Замиги. Он испытал образ от прохожего после того, как принципиально отказался петь на русском, заявив, что не сделает этого «даже за миллион долларов».

В ответ агрессивный мужчина начал унижать артиста, выкрикивая оскорбления и кичась участием в боевых действиях на Донбассе. В защиту музыканта стали другие киевляне, а видео инцидента вызвало волну возмущения в соцсетях с требованием обнаружить нападающего.

Дата публикации
Количество просмотров
742
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie