- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 742
- Время на прочтение
- 2 мин
Били, травили газом, рвали волосы: на Сумщине подростки избили девушку (чувствительные кадры)
По факту избиения, унижения и использования слезоточивого газа возбуждено два уголовных дела.
История с жестоким избиением девочки в городе Кролевец Сумской области, всколыхнула соцсети.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел еще 7 октября в одном из населённых пунктов Конотопского района. Как сообщали в соцсетях, группа подростков устроила расправу над девочкой.
На видео присутствуют кадры, как группа подростков жестоко обращается с девушкой. Девушку повалили на землю, били ногами, тянули за волосы и впоследствии распылили слезоточивый газ в лицо.
«Фу, это перцовка…» — подчеркнула одна из участвовавших в драке девушек.
Кроме того, на кадрах видно, как одна из несовершеннолетних употребляет электронные сигареты.
В полиции Сумской области официально прокомментирован инцидент. Следователи начали предварительное расследование по факту совершения группой малолетних лиц насильственных действий.
Открыты два уголовных производства по статьям:
ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц);
ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители подтвердили, что несколько подростков применили к ребенку физическую силу и баллончик слезоточивого действия.
В настоящее время личности всех участников нападения установлены. Сейчас с ними и их родителями работают правоохранители в рамках следственных действий. Расследование продолжается.
Напомним, на днях в Киеве разразился громкий языковой скандал с участием уличного музыканта на колесном кресле Ивана Замиги. Он испытал образ от прохожего после того, как принципиально отказался петь на русском, заявив, что не сделает этого «даже за миллион долларов».
В ответ агрессивный мужчина начал унижать артиста, выкрикивая оскорбления и кичась участием в боевых действиях на Донбассе. В защиту музыканта стали другие киевляне, а видео инцидента вызвало волну возмущения в соцсетях с требованием обнаружить нападающего.