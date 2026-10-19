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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Били веслом по голове и чуть не утопили: Лубинец отреагировал на скандал с пограничниками

Дмитрий Лубинец требует проверить пограничников из-за избиения мужчины на Днестре

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

Омбудсман Дмитрий Лубинец требует от ГНСУ проверить информацию об избиении мужчины, пытавшегося переплыть Днестр.

Об этом омбудсман сообщил в своем официальном обращении.

Лубинец прокомментировал скандал с пограничниками — что заявил

Причиной стали новости о 49-летнем киевлянине, оказавшемся в больнице. По словам мужчины, при попытке сбежать в Молдову двое пограничников били его веслом по голове и чуть не утопили.

Лубинец подчеркнул, что во время войны такие случаи нельзя игнорировать, ведь это наносит ущерб доверию к государству. Он напомнил, что пограничники вправе применять силу, но только в рамках закона.

Омбудсман направил обращение в Администрацию ГНСУ о проведении служебной проверки. Он подчеркнул, что официальный ответ ведомства поможет выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить распространенную в СМИ информацию.

«Если эти обвинения подтвердятся, ситуация потребует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки. Никакие обстоятельства не могут оправдывать насилие, а действия представителей должны быть законными и пропорциональными. Ведь доверие к государству начинается с уважения к человеческому достоинству и наказанию за произвол», — подчеркнул омбудсман.

Скандал с пограничниками у Молдовы — последние новости

Напомним, инцидент произошел 15 октября у села Голошница в Молдове. По данным молдавских СМИ, двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли границу, когда догоняли мужчину, пытавшегося переплыть Днестр. Из-за сломанного двигателя и мелководья лодка прибила к молдавскому берегу.

В полиции сообщили, что двух украинских пограничников, задержанных в Молдове, передали украинским властям согласно двустороннему соглашению.

Впоследствии украинец, оказавшийся в больнице Сорок с сотрясением мозга после попытки переплыть Днестр, попросил убежища в Молдове. В ГНСУ сообщили, что пограничников, причастных к задержанию, отстранили от охраны границы.

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