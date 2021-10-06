Били за любую вину армейским ремнем и кулаками: подробности убийства отчимом девочки на Закарпатье

Мать за девочку в момент избиения не только не заступилась, но даже не подошла узнать, как она себя чувствует.

В селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим до смерти избил 10-летнюю падчерицу. Родная мать девочки не то что ее не защитила, но даже не оказала помощь. По словам односельчан, погибшего ребенка били постоянно и жестоко как отчим, так и мать.

Подробности этой страшной трагедии рассказал OBOZREVATEL.

Бил девочку за что угодно

В селе Паладь-Комаровцы, где произошло смертельное избиение 10-летней Майи, говорят, что отчим был агрессивным, особенно когда выпьет. Он время от времени бился с односельчанами. Но больше всего от него, говорят местные, доставалось падчерице. Он мог бить ее за что угодно — за несвоевременно вымытую посуду, за то, что не заметено в доме, за то, что не накормила кроликов, или не заменила младшему ребенку подгузник. Били ее кулаками, армейским ремнем.

Причем мать девочки, 37-летняя Наталья, еще и помогала мужу наказывать дочь. Окружающим мужчина когда-то говорил, что детей бьет Наталья, а он их не трогает.

"На самом деле это не совсем так. Агрессором в доме был он. А она говорила, что боялась его, поэтому не возражала и сама участвовала в побоях. Но сильно не била, якобы делала вид", — рассказал один из жителей села.

Односельчане говорят, что девочка выполняла всю работу по дому, ухаживала за младшими братьями и сестрами. Сергей с Натальей могли уехать куда-то на всю ночь и оставить Майю старшей.

Майя не раз убегала из дома из-за побоев. Она очень боялась отчима, а когда у нее убежал кролик, то девочка просто сбежала, зная, что ее за это жестоко накажут. Местный пастух рассказывал, что однажды девочка убежала из дома босой.

Писать заявление на агрессора Наталья не хотела

Сергей также бил и Наталью — она часто убегала из дома и пряталась у соседей. Однако писать заявление в полицию на домашнего насильника Наталья не хотела. Как она сама говорит, мужчину очень любила.

Даже на своей странице в соцсети в его день рождения она писала: "Ты человек, которым я не просто дорожу — я тобой в буквальном смысле живу и дышу. Ты любимый, ты единственный, ты надежный и верный. Я желаю тебе, любимый мой, чтобы над твоей головой никогда не собирались тучи. Пусть только солнце над тобой светит, показывая правильные пути, чтобы ты мог по ним беспрепятственно и помех к своему успеху идти. Желаю тебе всегда оставаться таким, как ты есть, ведь ты мой любимый человек и любимый папа на свете. С днем рождения, лапуличка ", — написала Наталья.

Сидел за убийство и избил сожительницу

У Натальи было шестеро детей. Старшей уже 18 лет, но с матерью она не живет. Далее по возрасту шла Майя. Еще один мальчик умер в детстве. Далее 5-летняя Ника (тоже неродноя дочь Сергея), далее дети от Сергея — годовалый Максим и новорожденная девочка, которой 2 недели.

С Сергеем Наталья познакомилась в Сети. Сначала переписывались, а потом он приехал, и они стали жить вместе. По словам соседей, Сергей родом из Никополя. Оттуда он сбежал после того, как избил сожительницу и его разыскивала полиция.

А раньше Сергей сидел в тюрьме за убийство.

Бывших мужей и отцов детей Натальи Сергей в дом не пускал. Однажды к ним пришел отец Майи Игорь, но ему никто не открыл калитку, и он перескочил через забор. Сергея это разозлило, он избил мужчину и даже топил его в луже, а Наталья снимала это на видео.

Мать не защитила дочь

В пятницу, 1 октября, социальные службы должны были забрать Нику и Майю из семьи, поскольку родственники детей написали заявления о том, что с ними в семье жестоко обращаются. Но по какой-то причине службы не приехали.

Сергей об этом узнал и пришел в ярость. На следующий день он пил и набросился с кулаками на Майю. Бил всем, что попадалось под руку, даже деревянной палкой. Наталья не защищала ребенка.

Когда же жестоко избитая до полусмерти девочка уснула, мать даже не подошла посмотреть, что с ней. Сама же Наталья оправдывалась, что боялась мужа. А утром они уже увидели мертвое тело. Только тогда позвонили в полицию.

Полиция открыла уголовное производство не только против отчима, но и против матери. Детей из семьи изъяли. Однако Наталья мириться с этим не хочет и собирается забрать детей обратно домой.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины — умышленное убийство ребенка. Суд в ближайшее время выбрать Сергею Давыдову меру пресечения. Ему грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Также полиция открыла производство по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление без помощи, что привело к смерти человека. В рамках этого дела будет дана оценка действиям матери девочки.

Напомним, что в Закарпатской области мужчину подозревают в убийстве 10-летней приемной дочери.

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