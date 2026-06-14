Габбард выдала документы ГРУ за разведку США / © Associated Press

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард выдала документы российского ГРУ о так называемых биолабораториях в Украине как официальные документы американских спецслужб.

Это обнаружила журналистка Лора Лумер.

Габбард выдала документы ГРУ за официальную разведку США

По данным журналистки, политическая команда Габбард выдала официальные документы российского ГРУ за свои данные. На них наложили логотип ODNI и выдали за оригинальный продукт американских спецслужб.

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На одном из слайдов есть внутренний рабочий материал американской корпорации Black & Veatch, которая работала с Агентством Минобороны США по уменьшению угроз. РФ утверждала, что захватила эти документы в начале полномасштабной войны и подала их в Совбез ООН.

Журналистка собирается подать запрос FOIA в ODNI, чтобы узнать обстоятельства подготовки этих материалов. На первом слайде содержится оценка американской разведки о том, что Россия постарается распространять лживые нарративы об американских биолабораториях в США. Факт, что этот фейк распространила директор разведки США, ироничен.

Бывшая американская законодательница Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором заявляет о якобы тайном финансировании Вашингтоном более 120 биолабораторий в 30 странах мира. По ее словам, американские власти намеренно скрывали эту информацию от граждан.

В распространении дезинформации Габбард обвинила бывшего директора NIAID Энтони Фаучи и должностных лиц по нацбезопасности администрации Джо Байдена.

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Отдельное внимание в материалах уделено Украине. Габбард отметила, что разведка США якобы фиксировала риски захвата или повреждения российской стороной одной из таких лабораторий, где хранились опасные образцы. В подтверждение своих слов она добавила карту с локациями учреждений, их уровнями биобезопасности и спецификой работы.

Однако на опубликованной карте Киев изображен некорректно, один из городов подписан как «Чернов», а в перечень городов с американскими биолабораториями также внесли и временно оккупированный Россией Крым и «Закарпатье», не являющийся отдельным городом.

Неправильная карта Украины, сгенерированная ИИ, в официальных документах американской разведки

Вероятно, на втором слайде карта Украины была сгенерирована искусственным интеллектом, ведь существенно отличается от данных, публикуемых американской разведкой, а также содержит очевидные географические и орфографические ошибки.

Так, опубликованные директором Национальной разведки США (ODNI) Тулси Габбард документы по «украинским биолабораториям» содержат графику и данные, которые ранее публиковали российские спецслужбы.

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Исследователи отмечают, что опубликованные Габбард материалы подменяют понятия. Деятельность, о которой идет речь, осуществлялась с 2005 года в рамках официальной программы совместного уменьшения угрозы Нанна-Лугара. Ее целью являлась биологическая безопасность и утилизация опасных патогенов советских времен, а не создание биологического оружия или исследования по усилению функций вирусов.

От администрации США требуют удалить упомянутые материалы из официальных правительственных ресурсов.

Биолаборатории в Украине: последние новости

Фейк об «американских биолабораториях в Украине» — это один из самых масштабных и длинных дезинформационных «сериалов» российской пропаганды. Этот миф Кремль создал не за один день, ведь его активно раскручивали годами. В 2022 году этот нарратив превратили в одно из главных оправданий полномасштабного вторжения.

Российские политики, МИД и государственные медиа заявляют, что на территории Украины действует сеть из десятков секретных лабораторий под руководством Пентагона.

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В Кремле убеждены, что в этих лабораториях якобы разрабатывают генетически модифицированное биологическое оружие, этнически ориентированное оружие, также тренируют мигрирующих птиц, летучих мышей и даже боевых комаров для переноса смертельных вирусов через границу на территорию РФ.

И хотя все это звучит довольно комично, иногда встречаются политики на Западе, которые в это верят или используют для антиукраинских популистических решений.

На самом же деле, в Украине существуют биологические и медицинские лаборатории — как и в любой другой цивилизованной стране мира. Они не секретны, не военные и полностью принадлежат Украине и подчиняются Министерству здравоохранения или Госпродпотребслужбе. В этих лабораториях занимаются эпидемиологическим наблюдением, изучают вирусы, бактерии, пищевые отравления, помогают диагностировать болезни и предотвращают вспышки эпидемий.

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