В Днепре орлан прилетел на одну из продовольственных баз. Он среди других работников заметил одного и вскочил ему на спину, вызвав удивление и смех у присутствующих.

Видео очевидцы выложили в Сети.

На кадрах видно, как хищная птица приземлилась на спину одного из работников.

Поведение орлана насмешило присутствующих, поскольку он вел себя не агрессивно, а довольно дружески. Посидев на спине орлан полетел дальше.

Как выяснилось, птица-потеряшка домашняя, ее разыскивает владелец. "Птица — выкормыш, у нее есть владелец, который сейчас на фронте. Он оставил орлана на соседку, а та его выпустила. Планируем вернуть его владельцу, когда тот вернется", — сообщают в соцсетях.

Орлана заметили в нескольких районах города, но поймать его не смогли, поэтому попытки вернуть птицу домой продолжаются. Если кто видел орлана, просят сообщить по номеру +380687880915.

Напомним, что посол Албании в ООН Ферит Ходжа заявил, что устал от заседаний, которые созывает РФ по поводу "биолабораторий" и "боевых комаров" в Украине. Он завуалированно назвал все выступления России бредом.

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