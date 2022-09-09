"Биоружие" в одесском отряде морской охраны: к пограничникам присоединился крылатый матрос

Птица на службе стражей границы уже "выполняет" задачи.
Молодой сокол присоединился к одесскому отряду морской охраны, говорится в ТСН.
Его пограничники спасли еще малым на одной из позиций. Пернатого назвали Джимми, что означает "летучий". Сначала кормили из рук мясом и рыбой, я как чуть-чуть подрос — раскладывали и подвешивали еду в разных местах, чтобы Джимми постепенно учился сам добывать себе пищу.
Впоследствии ему присвоили и первое звание – матрос. Когда уже стало очевидно, что Джимми готов к полноценной службе, пограничники отправили его в первый полет, шутя, что дали птице боевую задачу. Теперь он воздушный разведчик.
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