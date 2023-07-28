Битой метелил подчиненного: военком из Ровно взят под стражу

Начальнику ТЦК грозит до 12 лет за решеткой.
Суд избрал меру пресечения для начальника Ровенского областного ТЦК и СП в виде содержания под стражей. Накануне стало известно об избиении военкомом своего подчиненного.
Об этом в Офисе генпрокурора и ГБР сообщили 28 июля.
По информации Госбюро расследований, Ровенский городской суд избрал областному военкому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
27 июля правоохранители объявили начальнику Ровенского областного ТЦК подозрение в избиении подчиненного военного. Подозреваемый вместе с руководителем районного ТЦК избил военного битой и заставлял на коленях "вымаливать прощение". Издевательство военнослужащих фиксировали на видео.
Работники ГБР провели у военкома обыски и нашли вышеупомянутую биту.
Подозреваемому инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения. За это грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы.
Почему ровенские военные избили подчиненного
Как сообщили накануне в ГБР, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Чтобы этого не допустить, военнослужащие избили мужчину битой с требованиями вымаливать прощение.
По данным ГБР, затем во время обысков у руководителя областного военкомата нашли биту и телефон пострадавшего, а у начальника районного – похожее на амфетамин вещество и приспособление для употребления наркотиков. Оба были задержаны.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Два военкома били битой подчиненного!"
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