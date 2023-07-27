Битой "выбивал правду": появилось видео издевательств ровенского военкома над подчиненным

Руководитель ТЦК и СП в Ровенской области угрожал подчиненному сломать руку бейсбольной битой, если тот не расскажет о своем сотрудничестве с правоохранителями.
На сайте Государственного бюро расследований опубликовано видео, на котором руководитель Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки издевается над своим подчиненным, бьет его бейсбольной битой и угрожает сломать руку. Руководитель районного ТЦК все это снимает на телефон.
На обнародованных кадрах, продолжающихся около 40 секунд, в своем служебном кабинете ровенский военком требует от молодого человека "рассказать правду".
При этом он заставляет подчиненного положить руку на диван, демонстрируя намерение сломать ее, если он не будет говорить.
Чиновники решили этого не допустить и избить парня битой. Также в ДБР заявили, что потерпевшего заставляли становиться на колени и вымаливать прощение.
Тем временем в распоряжение УП попало полное видео, на котором после угроз подчиненный начинает рассказывать ровенскому военному о том, что правоохранители якобы поймали его с наркотиками и требовали от него "компромат" на руководство. Для этого он должен был снять видео, что руководители военкомата сделали какие-то документы, чтобы помочь кому-то "откосить" от мобилизации.
Напомним, ранее в ДБР сообщили о задержании должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По месту работы, проживания и в транспортных средствах должностных лиц были проведены обыски. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъято восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Руководитель областного ТЦК и СП объявлен подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.
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