Битой "выбивал правду": появилось видео издевательств ровенского военкома над подчиненным

Руководитель ТЦК и СП в Ровенской области угрожал подчиненному сломать руку бейсбольной битой, если тот не расскажет о своем сотрудничестве с правоохранителями.

На сайте Государственного бюро расследований опубликовано видео, на котором руководитель Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки издевается над своим подчиненным, бьет его бейсбольной битой и угрожает сломать руку. Руководитель районного ТЦК все это снимает на телефон.

На обнародованных кадрах, продолжающихся около 40 секунд, в своем служебном кабинете ровенский военком требует от молодого человека "рассказать правду".

При этом он заставляет подчиненного положить руку на диван, демонстрируя намерение сломать ее, если он не будет говорить.

В ведомстве утверждают, что "полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях".

Чиновники решили этого не допустить и избить парня битой. Также в ДБР заявили, что потерпевшего заставляли становиться на колени и вымаливать прощение.

Тем временем в распоряжение УП попало полное видео, на котором после угроз подчиненный начинает рассказывать ровенскому военному о том, что правоохранители якобы поймали его с наркотиками и требовали от него "компромат" на руководство. Для этого он должен был снять видео, что руководители военкомата сделали какие-то документы, чтобы помочь кому-то "откосить" от мобилизации.

В конце разговора руководитель ТЦК и СП Ровенской области предлагает подчиненному написать заявление в СБУ, что его заставили подставить своих руководителей.

Напомним, ранее в ДБР сообщили о задержании должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По месту работы, проживания и в транспортных средствах должностных лиц были проведены обыски. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъято восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Руководитель областного ТЦК и СП объявлен подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

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