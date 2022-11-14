Битва дронов: БПЛА ВСУ выдержал воздушную лобную атаку "конкурента" из РФ и "минуснул" его (видео)

ВСУ воюют против РФ не только на поле боя, но и в воздухе – на дронах.

Так в Сеть попало видео, где дрон ВС РФ пытался протаранить в воздухе украинский беспилотник.

На кадрах видно, как украинский дрон завис в воздухе и фиксирует с высоты птичьего полета необходимый ему участок фронта. В поле его зрения попал "вражеский коллега", который со своей стороны тоже "заметил" противника из ВСУ.

Россияне направили свой дрон против украинского в лобовую атаку. Тем не менее, украинский дрон не только достойно выдержал удар, но и "минуснул" враждебного конкурента, а потом спокойно продолжил свою работу.

"Битва дронов 3.0. Как всегда, победа за нами", — подписали видео авторы.

Напомним, что на южном фронте продолжаются артиллерийские дуэли. Российским оккупантам все труднее "показывать зубы" ВСУ.

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