Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Битва дронов: БПЛА ВСУ выдержал воздушную лобную атаку "конкурента" из РФ и "минуснул" его (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3775
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Битва дронов: БПЛА ВСУ выдержал воздушную лобную атаку "конкурента" из РФ и "минуснул" его (видео)

Украинский дрон мужественно выдержал атаку своего конкурента.

ВСУ воюют против РФ не только на поле боя, но и в воздухе – на дронах.

Так в Сеть попало видео, где дрон ВС РФ пытался протаранить в воздухе украинский беспилотник.

На кадрах видно, как украинский дрон завис в воздухе и фиксирует с высоты птичьего полета необходимый ему участок фронта. В поле его зрения попал "вражеский коллега", который со своей стороны тоже "заметил" противника из ВСУ.

Россияне направили свой дрон против украинского в лобовую атаку. Тем не менее, украинский дрон не только достойно выдержал удар, но и "минуснул" враждебного конкурента, а потом спокойно продолжил свою работу.

"Битва дронов 3.0. Как всегда, победа за нами", — подписали видео авторы.

Напомним, что на южном фронте продолжаются артиллерийские дуэли. Российским оккупантам все труднее "показывать зубы" ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3775
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация