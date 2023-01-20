Битва, которая уберегла Украину: Зеленский почтил память погибших "киборгов" Донецкого аэропорта

Также Зеленский подписал указ о награждении 153 военнослужащих Вооруженных сил за преданность и оборону Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский почтил защитников Донецкого аэропорта, погибших в 2014-2015 годах. Он сказал, что бои за Донецкий аэропорт были "одними из самых трудных и принципиальных сражений для Украины".

Об этом глава государства рассказал в традиционном видеообращении поздно вечером 20 января.

"Сегодня — День памяти защитников Донецкого аэропорта. Это было одно из самых трудных и принципиальных битв для Украины. Это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе нашу извечную крепость. То, что уберегло Украину, то, что проявляет наш стальной дух в чрезвычайной стойкости и храбрости украинцев на поле боя.Я благодарю всех, кто тогда выдержал.Я благодарю всех, кто тогда помогал. наш народ защищал себя!", — сказал украинский лидер.

Также 20 января Зеленский подписал указ о награждении 153 военнослужащих Вооруженных сил за преданность и оборону Украины. Это - бойцы 30-й, 53-й, 92-й, 93-й и 110-й механизированных бригад, 56-й мотопехотной бригады, 60-й пехотной бригады и 102-й бригады терробороны.

Напомним, 20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта. В Объединенных Силах ВСУ почтили память погибших "киборгов" и подчеркнули, что украинские киборги вошли в историю героического противостояния российским оккупантам.

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