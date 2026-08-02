Птицы «Мадяра»

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Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, переместилась из земли в небо, превратившись в битву дронов. Иностранные журналисты называют это соревнование «беспрецедентным в истории войн». Оно сочетает технологии, инновации и быстрое развитие.

Об этом говорится в статье The Guardian.

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«Демократия побеждает тоталитаризм»

«Мы творим историю. Здесь демократия побеждает тоталитаризм. Это как Джордж Оруэлл. Но на этот раз Большой Брат проиграет», — сказал украинский командир 414-й авиационной бригады подполковник Рэй, чьи военные наносят удары по оккупированному Крыму.

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Вдали от линии фронта действуют другие экипажи, выпускающие дроны по российским целям по точному вечернему графику.

Западные журналисты рассказали об одном из ударов дронов по Крыму 21 июля. В ту же ночь беспилотники птицы «Мадяра» поразили 13 узлов электропередач. Несколько из них были расположены в оккупированных Россией частях Запорожской и Херсонской областей.

После постоянных российских атак Украина быстро развила собственную военную производственную базу. В настоящее время страна стала ведущим мировым государством в сфере беспилотных систем. Дроны, запущенные на прошлой неделе в Крыму, были изготовлены в Киеве стартапом оборонных технологий. Представители компании участвуют в операциях.

Батальон Рея, как утверждают в издании, совершил сотни глубоких ударов по России. Среди целей были нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов, порты, а также маршруты логистики русской армии, такие, как автомобильные и железнодорожные пути.

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Украинские дроны атаковали родной город Путина и «взорвали» его авторитет среди россиян

В 2026 году украинские беспилотники ударили по Москве и родному городу Путина, Санкт-Петербургу. В The Guardian считают, что эта атака «поставила президента России в неудобное положение и вернула внимание рядовых граждан, ранее игнорировавших это».

«Я думаю, что Путин боится. Одним из оправданий, которые он привел для своей войны, было желание остановить потенциальную бомбардировку Москвы по Украине. Сейчас это происходит как прямое следствие его действий», — прокомментировал Рей.

По его словам, всякий раз, когда дроны летят бомбить Россию, он чувствует «мщение и справедливость», потому что Украина не начинала войну, а она защищается.

«Мы боремся за свою независимость, за наш народ, за память о погибших и за наше будущее. Это соревнование между рабами и свободными людьми», — сказал он.

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Как происходит подготовка к атакам и сама операция

Журналисты британского издания отмечают, что операции по атакам украинскими беспилотниками на объекты РФ остаются тайной, однако некоторые детали открыли.

Находит цели окупантов отдел аналитики. Западные партнеры предоставляют определенную разведывательную информацию, но большинство из них открыты. Экипажам беспилотников координаты предоставляются в последнюю минуту.

По августу никто из участников запусков не пострадал и не погиб, несмотря на попытки Москвы выявить и взорвать точки запуска.

Операции украинских беспилотников в морях и России

В июле птицы «Мадяра» начали кампанию по уничтожению нефтяных танкеров и других судов в Азовском и Черном морях. В настоящее время было уничтожено более 200 судов. Россияне были захвачены врасплох. Их суда не смогли скрыться.

Они атакуют составы Wildberries. «Бровди» уверяет, что украинские дальнобойные беспилотники «значительно разредили» российскую противовоздушную оборону. Он добавил, что огромные размеры России превратились в слабость.

По его словам, Кремль, взволнованный ударами, переместил значительное количество средств противовоздушной обороны с линии фронта для защиты Москвы.

В Крыму возникнет дефицит продовольствия — прогноз военных

Один член бригады, позывной Швейк, предусмотрел, что в Крыму в скором времени возникнет дефицит продовольствия.

«Будет каскадный эффект. Мы продолжим это давление. Они будут думать о выживании, а не о штурмовых операциях. Ситуация унизительна для России. Крым символичен. Это был первый трофей Путина и место, где был разрушен мировой порядок. Он создал своеобразную эйфорию в российском обществе, что, в свою очередь, дало ему разрешение уйти и захватить больше территории», — подчеркнул он.

Иностранные журналисты считают, что стратегия Украины — усилить давление на российскую экономику — похоже, работает.

Напомним, 31 июля Волгоград и Татарстан в РФ оказались под атакой украинских дронов. Среди целей — стратегические объекты, в частности Wildberries.

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