Битва за Бахмут: несмотря на возможный уход украинских войск, война в городе может еще больше истощить российские силы — ISW

Возможно, украинские войска ведут ограниченный боевой уход в восточном Бахмуте и продолжают наносить значительные потери наступательным смешанным войскам России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские военные блоггеры также снизили свои ожидания по поводу способности российских войск начать дополнительные наступательные действия, которые, вероятно, завершатся независимо от того, действительно ли российские войска захватят Бахмут. Если российским войскам удастся защитить Бахмут, они могут попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с ограничениями персонала и оборудования. Вероятная неизбежная кульминация российского наступления вокруг Бахмута до или после его падения, российское наступление вокруг Угледара и заторможенное российское наступление в Луганской области, вероятно, создают надежные условия для будущего украинского контрнаступления.

«Украинские силы, вероятно, совершают ограниченный тактический уход в Бахмуте, хотя оценивать намерения Украины по полному уходу из города еще рано», — говорится в сообщении.

Украинские войска могут отступать со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка, учитывая последние геолокационные кадры разрушения железнодорожного моста через реку в северо-восточном Бахмуте 3 марта.

Российские военные корреспонденты и военные блоггеры утверждали, что российские войска захватили восточную, северную и южную части Бахмута 5 марта и заявляли, что ведут репортажи с позиций в восточном Бахмуте, но ISW пока не может независимо подтвердить эти заявления.

Геолокационные кадры показали, что силы ПИК «Вагнера» продолжали продвигаться в северо-восточном Бахмуте и наступали в районе железнодорожной станции Ступки 5 марта.

Украинский военнослужащий сообщил СМИ, что на 4 марта российские войска еще не пересекли реку Бахмутка в центре Бахмута, но россияне утверждали, что группа «Вагнера» оттеснила украинские позиции в центр Бахмута.

«Планируют ли украинские войска удерживать позиции на западном берегу Бахмутки, пока неизвестно», — читаем в отчете.

Украинская оборона Бахмута остается стратегически крепкой, поскольку она продолжает уничтожать российскую живую силу и технику, пока украинские силы не понесут чрезмерные потери.

Украинские войска вряд ли отступят из Бахмута сразу и могут продолжить постепенный уход с боевыми действиями, чтобы истощить российские силы продолжением войны в городах. Российские войска вряд ли смогут быстро получить значительные территориальные достижения во время ведения войны в городах, которая обычно предпочитает защищаемых и может позволить украинским силам нанести значительные потери наступательным российским подразделениям, даже если украинские войска активно отступают.

Центр города Бахмут расположен на западном берегу реки Бахмутка, и русским войскам придется пройти через этот район, если они не смогут продвинуться напрямую к северу или югу от Бахмута к западу от центра города. Такие городские условия и особенности реки могут пойти на пользу украинским силам, если украинские силы смогут удерживать линию от Хромово (поселок на северо-западной окраине Бахмута – ред.) к югу до трассы Т0504 Бахмут-Константиновка. Российские военные блоггеры отмечают, что украинские войска сохраняют способность защищать Хромово и продолжают отражать российские атаки на Ивановское и на трассе Т0504 на юге.

Украинская оборона позиций возле Хромового и на T0504 может заставить российские силы вести бои из-за городской местности в центре Бахмута, что может повлечь за собой значительные задержки и потери российских сил и ускорить кульминацию российского наступления. Городская война в Бахмуте может еще больше усугубить уже истощенные российские смешанные силы подобно тому, что было вызвано уходом Украины от линии Северодонецк-Лисичанск, что фактически завершило российские наступательные операции в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года.

Ситуация в Бахмуте: детали

Российские кафиры продолжают попытки окружить Бахмут. Ситуация в городе сложная, но некритическая. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Добавим, что ВСУ контролируют ключевую трассу до Бахмута. В то же время ситуация вокруг Бахмута и в его окрестностях очень похожа на ад. А указанный путь критически важен для поставки оружия в город.

Также за контроль над дорогой в Бахмут россияне погибают сотнями: только за одну ночь десантники уничтожили 15 групп вагнеровцев.

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