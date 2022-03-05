Битва за IKEA: россияне таскают друг друга за шкибарки, чтобы получить последние товары производителя на рынке России (видео)

Битва за IKEA: россияне таскают друг друга за шкибарки, чтобы получить последние товары производителя на рынке России (видео)

Зная о закрытии магазинов производителя в России, граждане начали разгребать с полок все, что есть.

Из-за вторжения России в Украину многие компании закрыли свои филиалы на территории страны-агрессора, в том числе шведская компания IKEA. Зная о закрытии ее магазинов в России, граждане начали разгребать с полок все, что есть.

Видео толкотни между двумя россиянками за товар IKEA выложили в Сети.

На кадрах видно, как две россиянки толкаются, потому что одновременно схватили один и тот же товар.

На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

Airbnb – сервис аренды жилья приостанавливает деятельность в России и Беларуси. Apple Pay – полный блок. Apple – полный выход из рынка. Adidas – отказ от работы со сборной по футболу. Audi – выходят из рынка. AMD – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию. Amazon – полный блок всего ритейла. Adobe – полный блок. Autodesk – крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения останавливает работу в России. British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций. BBC – отзыв лицензий на вещание. BMW – закрывает заводы, блокирует поставки. Bolt – выход из рынка. Boeing – выход из рынка. Bosch – останавливает производство в России от 16 марта. Chevrolet – выходят с рынка. Cannes Festival – блок русской делегации. Canon – интернет-магазин техники уходит с российского рынка. Cadillac – выходят с рынка. Carlsberg – ограничение экспорта. Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей. Cinema 4D – не работает программа. Coca Cola – уходит с рынка России. Компания Cisco – американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems Inc. приостановил деятельность в России и Белоруссии. Coursera – образовательная платформа останавливает деятельность в России. Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино". Dassault – останавливает поставки джетов Falcon в Россию. Diageo – Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие бренды компании Diageo прекращают экспорт в Россию. Disney – отмена всех фильмов. Dell – выход из рынка. Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней. DHL – выход из рынка. eBay – 3 марта американская компания приостановила доставку заказов в Россию. Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат перестает поставлять в Россию запчасти для самолетов своего производства. Таковых самолетов в РФ 15, их употребляет авиакомпания S7 на внутренних маршрутах. EPAM – закрывает российский офис, перестает обслуживать российских клиентов. Eurovision – дисквалификация. Ericsson – выход из рынка. Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России. Etsy – блок всех балансов на русских счетах. Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ. FedEx – полный запрет на поставку. Formula 1 – отмена турнира в Сочи. Ford – закрывает все магазины. FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России. Google, YouTube – материнская компания этих сервисов – Alphabet Inc. — заявила о приостановке продаж онлайн-рекламы в России. Google Pay – частичный блок. Google Maps – блок информации для России. General Motors – останавливает экспорт. HP – запрет на ввоз. H&M – бренд одежды прекратил продажи в России. Harley Davidson – прекращение снабжения. Heineken – нидерландский концерн приостанавливает экспорт пива в Россию, а также новые инвестиционные проекты в стране. Hermes – бутики модного французского дома закрываются в РФ. IBM – полностью выходят из российского рынка. IKEA – группы компаний решили временно приостановить деятельность в России. Instagram – блокировка пропаганды. Intel – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию. Jaguar – выходят с рынка. Jooble удалили сервис и сделали заявление. Kering – группа, объединяющая ряд люксовых брендов, в частности Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии всех магазинов в России. KUNA – выход из рынка. Komatsu – один из крупнейших производителей строительной техники в мире – японская компания Komatsu останавливает поставки в Россию. LEGO – компания приостановила поставки своих товаров в Россию. Lenovo – выход с рынка LinkedIn готовятся к полному выходу из страны. MOK – отмена всех соревнований. Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков. Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежду с Aliexpress и ASOS. Marks & Spencer – останавливает поставки в Россию. Mercedes-Benz – выход из страны. Megogo – удаление всех русских фильмов. Metro – увольнение 10 тыс. работников. Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра. Microsoft – прекращает продажу товаров и оказание услуг в РФ. Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России. Moody's – международное рейтинговое агентство от 5 марта прекращает коммерческую деятельность в России. NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине. NHL – полный блок для игроков из России. Netflix – блок для российских подписок, останов производства российских сериалов. Nike – закрывают все магазины. Nintendo – запрет на покупки в рублях. Nestle – закрывает все 6 фабрик в России. Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами. OnlyFans – блокировка страны. Oracle – прекращение всех операций в России. Paysera – блокировка. PayPal – платежная система приостановила работу в России и осуждает вторжение Путина в Украину. Panasonic – останавливает торговые операции с Россией. Paramount – блок кинопроката. Parimatch – отозвали франшизу. Play Station – невозможно произвести оплату. Pornhub – запрет на доступ к контенту. Porsche – выход из России. Renault – выход из рынка. Rolls-Royce – принял решение остановить поставки машин в Россию. Samsung pay – блокировка сервиса. Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии. Scania – выход из России. Škoda – останавливает деятельность в России. SpaceX – поставки Starlink в Украину. Shell – разрыв контракта с "Газпромом". Spotify – невозможность оплаты подписки, закрывающая свои офисы в России "на неопределенный срок" Sony – блок кинопроката. Swarovski – австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений объявила об остановке продаж на территории России. Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России. TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ. Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России. UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом". UPS – полный запрет на поставку. Universal pictures – блок кинопроката. Visa – блокировка банков под санкциями. Volvo – выходят из России. Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка. YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация. Warner Bros. – отмена всего кинопроката. Webmoney – запрет транзакций. Wolksvagen – выходят из страны. Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения. Adobe – американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Компания приостанавливает продажу новых продуктов и услуг в России. SHERP – прекращает производить запчасти к вездеходам в РФ. Puma – один из мировых брендов спортивной одежды и аксессуаров, приостанавливает поставки продукции к агрессору России и закрывает все свои магазины из-за вторжения в Украину. IBM — один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, полностью выходящий из российского рынка.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: