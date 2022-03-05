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Битва за IKEA: россияне таскают друг друга за шкибарки, чтобы получить последние товары производителя на рынке России (видео)

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Битва за IKEA: россияне таскают друг друга за шкибарки, чтобы получить последние товары производителя на рынке России (видео)

Зная о закрытии магазинов производителя в России, граждане начали разгребать с полок все, что есть.

Из-за вторжения России в Украину многие компании закрыли свои филиалы на территории страны-агрессора, в том числе шведская компания IKEA. Зная о закрытии ее магазинов в России, граждане начали разгребать с полок все, что есть.

Видео толкотни между двумя россиянками за товар IKEA выложили в Сети.

На кадрах видно, как две россиянки толкаются, потому что одновременно схватили один и тот же товар.

На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

  1. Airbnb – сервис аренды жилья приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
  2. Apple Pay – полный блок.
  3. Apple – полный выход из рынка.
  4. Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
  5. Audi – выходят из рынка.
  6. AMD – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию.
  7. Amazon – полный блок всего ритейла.
  8. Adobe – полный блок.
  9. Autodesk – крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения останавливает работу в России.
  10. British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
  11. BBC – отзыв лицензий на вещание.
  12. BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
  13. Bolt – выход из рынка.
  14. Boeing – выход из рынка.
  15. Bosch – останавливает производство в России от 16 марта.
  16. Chevrolet – выходят с рынка.
  17. Cannes Festival – блок русской делегации.
  18. Canon – интернет-магазин техники уходит с российского рынка.
  19. Cadillac – выходят с рынка.
  20. Carlsberg – ограничение экспорта.
  21. Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей.
  22. Cinema 4D – не работает программа.
  23. Coca Cola – уходит с рынка России.
  24. Компания Cisco – американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems Inc. приостановил деятельность в России и Белоруссии.
  25. Coursera – образовательная платформа останавливает деятельность в России.
  26. Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
  27. Dassault – останавливает поставки джетов Falcon в Россию.
  28. Diageo – Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие бренды компании Diageo прекращают экспорт в Россию.
  29. Disney – отмена всех фильмов.
  30. Dell – выход из рынка.
  31. Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней.
  32. DHL – выход из рынка.
  33. eBay – 3 марта американская компания приостановила доставку заказов в Россию.
  34. Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат перестает поставлять в Россию запчасти для самолетов своего производства. Таковых самолетов в РФ 15, их употребляет авиакомпания S7 на внутренних маршрутах.
  35. EPAM – закрывает российский офис, перестает обслуживать российских клиентов.
  36. Eurovision – дисквалификация.
  37. Ericsson – выход из рынка.
  38. Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
  39. Etsy – блок всех балансов на русских счетах.
  40. Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
  41. FedEx – полный запрет на поставку.
  42. Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
  43. Ford – закрывает все магазины.
  44. FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.
  45. Google, YouTube – материнская компания этих сервисов – Alphabet Inc. — заявила о приостановке продаж онлайн-рекламы в России.
  46. Google Pay – частичный блок.
  47. Google Maps – блок информации для России.
  48. General Motors – останавливает экспорт.
  49. HP – запрет на ввоз.
  50. H&M – бренд одежды прекратил продажи в России.
  51. Harley Davidson – прекращение снабжения.
  52. Heineken – нидерландский концерн приостанавливает экспорт пива в Россию, а также новые инвестиционные проекты в стране.
  53. Hermes – бутики модного французского дома закрываются в РФ.
  54. IBM – полностью выходят из российского рынка.
  55. IKEA – группы компаний решили временно приостановить деятельность в России.
  56. Instagram – блокировка пропаганды.
  57. Intel – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию.
  58. Jaguar – выходят с рынка.
  59. Jooble удалили сервис и сделали заявление.
  60. Kering – группа, объединяющая ряд люксовых брендов, в частности Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии всех магазинов в России.
  61. KUNA – выход из рынка.
  62. Komatsu – один из крупнейших производителей строительной техники в мире – японская компания Komatsu останавливает поставки в Россию.
  63. LEGO – компания приостановила поставки своих товаров в Россию.
  64. Lenovo – выход с рынка
  65. LinkedIn готовятся к полному выходу из страны.
  66. MOK – отмена всех соревнований.
  67. Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
  68. Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежду с Aliexpress и ASOS.
  69. Marks & Spencer – останавливает поставки в Россию.
  70. Mercedes-Benz – выход из страны.
  71. Megogo – удаление всех русских фильмов.
  72. Metro – увольнение 10 тыс. работников.
  73. Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
  74. Microsoft – прекращает продажу товаров и оказание услуг в РФ.
  75. Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
  76. Moody's – международное рейтинговое агентство от 5 марта прекращает коммерческую деятельность в России.
  77. NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
  78. NHL – полный блок для игроков из России.
  79. Netflix – блок для российских подписок, останов производства российских сериалов.
  80. Nike – закрывают все магазины.
  81. Nintendo – запрет на покупки в рублях.
  82. Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
  83. Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
  84. OnlyFans – блокировка страны.
  85. Oracle – прекращение всех операций в России.
  86. Paysera – блокировка.
  87. PayPal – платежная система приостановила работу в России и осуждает вторжение Путина в Украину.
  88. Panasonic – останавливает торговые операции с Россией.
  89. Paramount – блок кинопроката.
  90. Parimatch – отозвали франшизу.
  91. Play Station – невозможно произвести оплату.
  92. Pornhub – запрет на доступ к контенту.
  93. Porsche – выход из России.
  94. Renault – выход из рынка.
  95. Rolls-Royce – принял решение остановить поставки машин в Россию.
  96. Samsung pay – блокировка сервиса.
  97. Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии.
  98. Scania – выход из России.
  99. Škoda – останавливает деятельность в России.
  100. SpaceX – поставки Starlink в Украину.
  101. Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
  102. Spotify – невозможность оплаты подписки, закрывающая свои офисы в России "на неопределенный срок"
  103. Sony – блок кинопроката.
  104. Swarovski – австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений объявила об остановке продаж на территории России.
  105. Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России.
  106. TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ.
  107. Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России.
  108. UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
  109. UPS – полный запрет на поставку.
  110. Universal pictures – блок кинопроката.
  111. Visa – блокировка банков под санкциями.
  112. Volvo – выходят из России.
  113. Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка.
  114. YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
  115. Warner Bros. – отмена всего кинопроката.
  116. Webmoney – запрет транзакций.
  117. Wolksvagen – выходят из страны.
  118. Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
  119. Adobe – американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Компания приостанавливает продажу новых продуктов и услуг в России.
  120. SHERP прекращает производить запчасти к вездеходам в РФ.
  121. Puma – один из мировых брендов спортивной одежды и аксессуаров, приостанавливает поставки продукции к агрессору России и закрывает все свои магазины из-за вторжения в Украину.
  122. IBM — один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, полностью выходящий из российского рынка.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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