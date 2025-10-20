Битва за Купянск: почему ближайшие недели станут критическими для Сил обороны

Решающие недели для Купянска: DeepState об угрозе потери города / © ТСН.ua

Реклама

Российским войскам удается расширить контроль в центральной части Купянска в Харьковской области.

Об этом сообщает аналитический мониторинговый проект DeepState.

По информации аналитиков канала, в Купянске ситуация остается сложной, поскольку вражеские группы, проникавшие в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска.

Реклама

Купянск на карте / © t.me/DeepStateUA

«Для понимания ситуации, Силы Обороны несколько раз уничтожали врага в районе поворота по автодороге Р-79 на Садки. Конечная цель россиян — инфильтрироваться к переправе в Купянске-Узловом», — говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что к счастью над городом работает большое количество украинских пилотов (дронов). Это уменьшает наступательный потенциал противника. Тем не менее, количество россиян в городе существенно.

«В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер — не дать накопиться и двигаться», — отмечают аналитики.

В канале прогнозируют, что ближайшие недели станут решающими для Купянска. Либо Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, либо, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты.

Реклама

Купянск на карте / © Deepstatemap

«Несмотря на бои в городе ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. Враг наступает по железной дороге у Степной Новоселовки, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе добиться серьезных успехов. Конечно, при условии, что Купянск удастся удержать», — заключает DeepState.

Ранее сообщалось, что генерала Драпатого вторично бросили «тушить» Харьковщину.