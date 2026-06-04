Битва за математику на НМТ: почему отмена станет роковой ошибкой

Математика / © pexels.com

Реклама

Эксперты выступили против отмены обязательной математики на НМТ, назвав этот предмет и украинский язык ключевыми показателями успешности будущих студентов. Математика является критически важной для развития логического и системного мышления абитуриентов.

Об этом пишет «Освіта.UA».

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко высказалась относительно инициативы отдельных народных депутатов, которые предлагают отменить обязательный статус математики на НМТ.

Реклама

Она отметила, что результаты тестирования по математике вместе с результатами по украинскому языку являются ключевыми показателями будущей успешности поступающих и важными инструментами для усвоения программ в учреждениях высшего образования.

«Математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов, а также являются важнейшими инструментами для освоения академических программ», — убеждена Вакуленко.

В то же время заместитель директора УЦОКО Василий Терещенко обратил внимание на важность математической подготовки в школе для развития различных типов мышления у будущих студентов.

«Математическое образование играет неоспоримую роль для развития логического, системного, критического мышления, которое важно для любого образованного человека, в том числе и для тех, кто планирует получать высшее образование», — подчеркнул Терещенко.

Реклама

Математика на НМТ может стать необязательной — что известно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15254-1, который предлагает уменьшить количество обязательных предметов НМТ с четырех до трех, оставив только украинский язык, историю Украины и один предмет на выбор. Математика станет обязательной только для технических и инженерных специальностей. Инициаторы объясняют это чрезмерной психологической нагрузкой и рисками безопасности во время войны, а также стремлением удержать абитуриентов в Украине. Обновленные правила, в случае принятия, начнут действовать с 2027 года.

Инициатива сделать математику необязательной на НМТ вызвала волну возмущения среди ученых, педагогов и военных, которые называют это угрозой для оборонного потенциала, технологического развития и будущего страны. Зато сторонники изменений настаивают, что математика должна оставаться обязательной только для технических специальностей, где она является профильным предметом.

Новости партнеров