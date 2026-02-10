Битва за Покровск и Мирноград: эксперт дал неутешительную оценку ситуации

Война / © ТСН

Реклама

Ситуация в Покровске и Мирнограде критически сложна. Русские просачиваются между узлами обороны.

Об этом в эфире «КИЕВ24» отметил Павел Лакийчук, директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI.

Он объясняет, что продавливания линии фронта нет. Между узлами обороны противник проникает, накапливается в тылу и фактически дальше начинает действовать с этих участков под прикрытием дронов, малой авиации и т.п., соответствующих средств.

Реклама

"Россиянам сейчас не удается охватить Покровск-Мирноград, потому что они устремились на два направления - с одной стороны, застряли на Родинском, с другой - частью сил разворачиваются на Север, и здесь им дают по зубам", - отмечает Лакийчук.

Ранее мы сообщали, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается очень напряженной. Армия РФ продолжает попытки прорыва и усиливает давление на позиции ВСУ. Продолжаются ожесточенные бои.

РФ затягивает свою пехоту в северную часть Покровска, запад в город пока очень ограничен. Российские войска накапливают силы на севере Мирнограда, иногда действуют среди гражданских, и ведут хаотические бои с украинскими защитниками.

По данным DeepState, в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское. Там противник с каждым днем усиливает свое давление.

Реклама

«Однако самая большая проблема, что враг совершает рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского вглубь нашей обороны и выискивает пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются», - добавили аналитики.