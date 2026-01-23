- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 2 мин
Битва за Покровск и Мирноград: генерал Ласийчук рассказал, какие части городов контролируют ВСУ
Генерал Евгений Ласийчук рассказал о том, как ВСУ сдерживают наступление РФ с помощью дронов и роботов.
Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над северными частями Покровска и Мирнограда. Враг пытается прорваться к стратегическим логистическим узлам, однако украинские десантники используют новые технологии для сдерживания наступления.
О текущей ситуации в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШУ рассказал его командир, генерал Евгений Ласийчук, в интервью BBC.
Покровск: враг нацелился на Гришино
По словам генерала, в Покровске оккупационные войска действуют наиболее активно. Основной вектор давления врага — северо-западное направление.
Цель РФ: выход на населенный пункт Гришино.
Тактика: отдельные подразделения противника пытаются просачиваться между боевыми порядками ВСУ на севере города, чтобы выйти за пределы жилой застройки.
Мирноград: накопление сил в южной части
В Мирнограде ситуация остается напряженной, у врага частичное продвижение в южных районах города.
Там враг пытается накопить личный состав и технику. По данным разведки, противник планирует продолжать попытки продвижения по направлению к северной части Мирнограда», — отметил Ласийчук.
Логистика и «война роботов»
Генерал признал, что логистическое сочетание с агломерацией сейчас сложно. Для решения этой проблемы и эффективной обороны 7 корпус активно привлекает технологические решения:
Ударные дроны («бомберы»): для точечного поражения живой силы и техники.
Наземные роботизированные комплексы: для выполнения задач в зонах, где риск для личного состава критический.
Отметим, генерал Евгений Ласийчук возглавляет 7 корпус быстрого реагирования ДШВ от лета 2025 года. Именно это подразделение является ключевым в защите Покровско-Мирноградского направления.
Ранее командующий ДШВ бригадный генерал Олег Апостол оценил возможность полного увольнения Покровска.