Битва за Покровск и Мирноград продолжается: DeepState о критической ситуации и распылении россиян

Наступление РФ на Покровск и Мирноград

Российские военные продолжают распыляться по Покровску и окрестностям, пытаясь установить физический контроль в городе.

Об этом пишет аналитический OSINT-проект DeepState.

По информации канала, больше фиксаций россиян осуществляется в центральной и северной частях Покровска, поскольку в южную летает все меньше и меньше экипажей БПЛА. Со стороны Сил Обороны продолжаются попытки зачищать отдельные районы, но основная работа выполняется пилотами, которые постоянно пытаются выявить противника и уничтожить.

«К сожалению, мы часто слышим „зачистили“, но это не решает сути проблемы, ведь у россиян есть возможности заводить в зачищенный район новых пехотинцев», — объясняет DeepState.

Одновременно с этим проблемным называют участок в районе населенного пункта Ровно и по отрезку между Покровском и Красным Лиманом, где осуществляется постоянная фиксация противника.

«Россияне устраивают там засады, минуют участок и даже выстраивают инженерные заграждения, например, в виде егозы. Это усложняет логистику из-за данной местности и ставит под большой вопрос передвижение в направлении Мирнограда», — говорится в сообщении.

Ситуация в Мирнограде

Как отмечают бойцы, логистика в Мирнограде сейчас осуществляется с помощью НРК (наземные роботизированные комплексы — Ред.) и дронов. Техника или автомобили уже долгое время не применяется, а каждое физическое выдвижение в какую-то точку — это почти 100% попадание в засаду противника и вхождение с ним в огневой контакт.

В частности, бойцы жалуются, что кроме своих зон ответственности они получают задачу содержать соответствующий «перешеек», требующий дополнительных ресурсов. По мнению военных, целесообразнее отдать этот участок дополнительным подразделениям, которые обеспечат прохождение логистики и разгрузят ресурсы других бригад.

«Ситуация остается критической. Битва за Покровск и Мирноград продолжается», — подытожили в DeepState.

Ранее журналистка ТСН Юлия Кириенко сообщила, что выйти из Мирнограда бойцам ВСУ теперь сложно. Без контактных сражений с врагом почти невозможно.