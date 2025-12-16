Битва за Покровск: РФ бросила в бой десантные полки, но терпит рекордные потери

Покровск / © Associated Press

Ситуация вокруг Покровской агломерации остается напряженной, но контролируемой. В течение последней недели потери окупантов выросли на 30%, а Силы обороны успешно блокируют попытки прорыва к ключевым логистическим путям.

По состоянию на 16 декабря 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщает в Facebook об оперативной обстановке на одном из самых горячих направлений фронта.

Рекордные потери врага и привлечение резервов

За прошедшую неделю ликвидировано 446 кафиров. Такой скачок статистики (на треть больше предыдущего периода) обусловлен введением врагом оперативного резерва — трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. Несмотря на привлечение элитных подразделений, агрессор не достигает поставленных целей.

В оборонную операцию вовлечен широкий круг сил: ДШВ, Сухопутные войска, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардия и Нацполиция.

Покровск: враг пытается прорваться к Гришиному

Основная активность противника сосредоточена в западных окрестностях Покровска. Российские десантники (76-я дшд) пытаются прорваться в направлении населенного пункта Гришино (северо-западнее города), атакуя одновременно с нескольких направлений.

Ответ ВСУ: украинские защитники перерезают маршруты продвижения врага. Артиллерия и операторы FPV-дронов работают на опережение, поражая штурмовые группы еще на подходах.

Логистика: продолжается операция по воздушному прикрытию путей в Покровск. В настоящее время подразделения ПВО уничтожают почти 100% воздушных целей, пытающихся атаковать логистические маршруты.

Мирноград: морпехи ликвидируют группы инфильтрации

В Мирнограде зафиксировано усиление давления на юго-восточные районы. Враг пытается внедрять тактику «инфильтрации» (проникновение малыми группами) на подступах к так называемому «верхнему» городу.

В этих районах эффективно работают бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного. Они обнаруживают и оперативно устраняют врага.

В районах Светлого и Ривне Силы обороны стабилизируют и расширяют логистический коридор. Одиночные группы появляющихся в этих секторах россиян уничтожаются на месте.

