Битва за Покровск: россияне близки, чтобы захватить "ворота Донбасса" – Sky News

Покровск / © Getty Images

Покровск Донецкой области более года противостоит атакам российской оккупационной армии, но, возможно, его оборона подходит к концу.

Об этом в четверг, 18 сентября, пишет Sky News, подчеркивая, что украинские защитники ведут упорную борьбу за содержание важнейшего логистического узла, в то время как войска РФ пытаются их окружить. Ситуация в Покровске усугубляется.

По словам экспертки по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марины Мирон, оккупанты контролируют все пути поставки и смогли создать «зону поражения» беспилотниками, что значительно усложняет обеспечение украинских войск.

Покровск является важным узлом автомобильных и железнодорожных дорог, и страна-агрессорка Россия расценивает его как «ворота Донбасса». После захвата русскими войсками Покровска под опасностью окажутся Славянск и Краматорск, указывает Sky News.

По словам Марины Мирон, россияне, отказавшись от массированных штурмов, пытаются Покровск окружить. Это, как отметила эксперт, «измененный подход» — вместо массированных штурмов, приводящих к большим потерям, войска РФ выбирают более медленные операции по окружению. Подобный подход применяли оккупанты и во время боев за Бахмут.

Напомним, по словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. К югу от Покровска оккупанты пытаются закрепиться у окрестностей, а в районе нескольких населенных пунктов идут ожесточенные бои.