Битва за Покровск: в Генштабе подтвердили, что войска РФ проникли в городскую застройку

Покровск / Архивное фото / © Associated Press

Реклама

Российские оккупационные войска не отказываются от намерений захватить Покровск , а их основная цель состоит в создании условий для окружения города. Противник пользуется преимуществом в силах и средствах для инфильтрации в городскую застройку.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов на брифинге по итогам Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 7 ноября, в эфире телемарафона.

Две главные цели окупантов

Гнатов подтвердил, что ситуация в Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, враг не только пытается захватить город, но и имеет стратегическую цель создать условия для его окружения .

Реклама

«Противник не отказывается от попыток захватить Покровск и создать условия для окружающих», — подчеркнул начальник Генштаба.

Генерал детализировал оперативную картину на этом участке фронта, подчеркнув, что враг активно использует свое преимущество.

«Действительно, там создано определенное преимущество в силах и средствах противника. Они частично инфильтрировались в городскую застройку, особенно на южной окраине, и пытаются продолжить в дальнейшем наступление», — отметил Гнатов, подтвердив факт проникновения российских войск непосредственно в жилые районы Покровска.

Он также добавил, что все решения, принимаемые для проведения операции на этом стратегически важном направлении, не являются публичной информацией и не подлежат разглашению.

Реклама

Напомним, Зеленский объяснил, зачем Путину нужен Покровск . По его словам, скорый захват города является главной целью для России, поскольку это позволит Москве продвигать пропагандистский нарратив о якобы неизбежном захвате всего Донбасса и давить на Запад, чтобы тот заставил Украину пойти на уступки.