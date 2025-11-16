Битва за Покровск: военный объяснил, к чему прибегает армия РФ

Покровск

Реклама

В Покровском направлении ситуация сложная. Противник продолжает попытки продвигаться вперед.

Об этом в эфире «Мы Украина» рассказал Николай Гриценко с позывным «Одесса», младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж».

По его словам, армия РФ пытается проходить в межпозиционном пространстве, пользуясь огромным недостатком пехоты и живой силы в ВСУ.

Реклама

«Пытается проходить в этом межпозиционном пространстве нашем. Также применяет технику — мотоциклы, автомобили и стандартную обшитую бронетехнику», — говорит военный.

Гриценко добавляет: противник уже не ставит своей целью уничтожение позиций СОУ на переднем крае, или их захват, а ставит себе целью продвинуть вглубь, двигаться вперед, перерезать пути логистики, брать под контроль огневую поддержку, лишать ВСУ дронов.

«То количество живой силы, которое он здесь ас — это просто огромные цифры. Напротив нас стоит три вражеских бригады и по меньшей мере четыре полка морской пехоты. Именно живой силой враг пытается задавить нас. Это те же „мясные штурмы“, но враг уже немного умнее к этому подошел», — заключил Гриценко.

Ранее Зеленский заявил о провале РФ в Покровске.

Реклама

«Пока Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в который раз были перенесены», — подчеркнул он.