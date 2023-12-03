"Битва за судьбу Украины продолжается": Зеленский об опасности внутренних споров

Президент призвал "не тратить драгоценную энергию на споры", а помогать армии.

Вечером, 3 декабря, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Преступные удары РФ

Президент напомнил, что сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли жестокие удары по Херсону.

"Дома. Улицы. Наши больницы. По состоянию на данный момент известно о двух погибших. Всем раненым оказана необходимая помощь", – сообщил глава государства.

По его словам, всего за один этот день на одной Херсонщине уже было более 20-ти российских обстрелов – таких же, как по Херсону. Речь идет о городе Берислав и селах области.

Фронт

"Интенсивные бои продолжаются в десятках точек по всему фронту. Наиболее тяжелые – это Марьинское направление, Авдеевское, Бахмутское. Но также и юг, и Харьковщина", – сказал Зеленский.

ВПК и ПВО

"Следующая неделя – мы уже готовим – обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО – это неизменный приоритет", – заверил он.

Армия нуждается в поддержке

Президент напомнил, что битва за судьбу Украины продолжается.

"Продолжается она не в соцсетях, не в спорах друг с другом о чем-то политическом, не в выяснении отношений. Это сражение там, где каждый день украинцы и украинки нуждаются в поддержке.. Которые позволяют отвечать врагу на их удары нашими действиями. Активными действиями. Смелыми действиями", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех украинцев, которые помогают армии и фронту.

"Я благодарю всех, кто не разочаровывается, не тратит свою драгоценную энергию на споры. Кто работает ради государственных интересов", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что недостаточно просто ждать победы. Нужно каждый день делать все от тебя лично зависимое, чтобы Украина стала сильнее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Зеленский за 3 декабря: ЖЕСТОКИЕ удары по Херсону!