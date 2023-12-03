"Битва за судьбу Украины продолжается": Зеленский об опасности внутренних споров

Президент призвал "не тратить драгоценную энергию на споры", а помогать армии.
Вечером, 3 декабря, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.
Преступные удары РФ
Президент напомнил, что сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли жестокие удары по Херсону.
"Дома. Улицы. Наши больницы. По состоянию на данный момент известно о двух погибших. Всем раненым оказана необходимая помощь", – сообщил глава государства.
По его словам, всего за один этот день на одной Херсонщине уже было более 20-ти российских обстрелов – таких же, как по Херсону. Речь идет о городе Берислав и селах области.
Фронт
"Интенсивные бои продолжаются в десятках точек по всему фронту. Наиболее тяжелые – это Марьинское направление, Авдеевское, Бахмутское. Но также и юг, и Харьковщина", – сказал Зеленский.
ВПК и ПВО
"Следующая неделя – мы уже готовим – обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, нашего оборонно-промышленного комплекса. Мы готовим и новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО – это неизменный приоритет", – заверил он.
Армия нуждается в поддержке
Президент напомнил, что битва за судьбу Украины продолжается.
"Продолжается она не в соцсетях, не в спорах друг с другом о чем-то политическом, не в выяснении отношений. Это сражение там, где каждый день украинцы и украинки нуждаются в поддержке.. Которые позволяют отвечать врагу на их удары нашими действиями. Активными действиями. Смелыми действиями", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил всех украинцев, которые помогают армии и фронту.
"Я благодарю всех, кто не разочаровывается, не тратит свою драгоценную энергию на споры. Кто работает ради государственных интересов", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что недостаточно просто ждать победы. Нужно каждый день делать все от тебя лично зависимое, чтобы Украина стала сильнее.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
Зеленский за 3 декабря: ЖЕСТОКИЕ удары по Херсону!
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война перешла в новую фазу.
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