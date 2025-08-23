"Битва" за уклониста: в Виннице произошел громкий скандал с полицией (видео)

Конфликт с ТЦК в Виннице. Скриншот с видео «20 минут Винница»

В Виннице 22 августа полиция остановила водителя, находящегося в розыске ТЦК. Прохожие в ответ устроили митинг.

Подходящие видео распространили местные паблики.

На кадрах виден автомобиль полиции и полицейских возле него. Толпа в ответ кричит: «Ганьба». В частности, видно как женщина бьет по капоту автомобиля, а мужчина, которого пытались задержать, находится в окружении защищающих его людей.

Как передает местное издание «20 минут Винница», на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни человек. В результате конфликта, спровоцировавшего огромную пробку, правоохранители отпустили мужчину, отметили в издании.

Реакция ТЦК

Винницкий областной ТЦК «открестился» от скандала. Там заверили, что во время инцидента их военных на месте не было.

«На момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации», — говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

В полиции рассказали, что остановили 25-летнего водителя за нарушение правил дорожного движения. Как оказалось, он был в розыске ТЦК как уклонист.

«Во время проверки документов 25-летний вождь, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался скрыться. Правоохранители ограничили его движение. Тем временем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военными ТЦК и СП.

Местные СМИ и паблики сообщали, что люди штурмовали здание стадиона для освобождения мужчин от ТЦК.