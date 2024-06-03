Битва за Волчанск: кадры, которые берут за живое, из эпицентра самых ожесточенных боев

Харьковщина до сих пор находится в центре внимания всех украинцев. Сейчас самые ожесточенные бои продолжаются в Волчанске — небольшом городе, который остановил врага и стал той настоящей красной линией, которую враг перейти не способен.

Самые яркие кадры из самого эпицентра боев: кадры невероятной воинской победы, блестящей работы ВСУ, героической эвакуации мирных украинцев, а также видео, которые не оставят равнодушным никого – Волчанск с высоты птичьего полета – избитый, обезлюденный, но не люд . ua.

Что происходит в Волчанске

30 мая. Волчанск. Ад уличных боев. Воины штурмового полка "Цунами" бригады "Лют" в тяжелейших условиях ведут бой в частном секторе города. Задача украинских штурмовиков – выкурить и уничтожить россиян, занявших соседний дом. Задача крайне опасна и столь же трудна, ведь у них только стрелковое оружие и гранаты. Именно ими ребята сначала и забрасывают врага.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: БИТВА ЗА ВОВЧАНСК: бои не утихают ни на минуту! Кадры, которые принимают за живое!

Видимость здесь минимальная, ведь речь идет об уличных боях, которые на тот момент воины уже ведут буквально на груде развалин. Первая граната попадает на крышу и взрывается, унося ее часть. Это дает шанс украинцам подойти поближе и приступить собственно к штурму здания.

Снова граната – теперь уже в парадный вход. Но заходить все еще небезопасно. Воины решают обойти дом с другой стороны. Снова забрасывают россиян гранатами и, как результат, двое россиян уже двести. Третий – получил ранение. Скорее всего, он получил травмы нижней части тела и пополз в следующий дом в надежде спастись.

Одно из главных правил на войне – никогда не терять бдительности. Враг отнюдь не слаб и всегда пытается уничтожить тебя. Так случилось и здесь. Направляясь на помощь к собратьям, один из бойцов падает от взрыва. Был это просто взрыв или прилет – сказать невозможно. К счастью, боец жив и невредим. А вот судьба раненого россиянина уже решена.

Бьют за независимость и суверенность границ Украины в Волчанске и российские добровольцы из РДК. Их кадры умиляют не меньше, ведь они вынуждены выбивать врага прямо из частных домов, где только бурлила жизнь. Вокруг них – чье-то имущество – то, на что когда-то зарабатывали всю жизнь. А теперь оно избито россиянами.

Волчанск похож на призрак

Когда-то живой Волчанск – теперь больше похож на призрак. Насколько известно, украинцы держат только часть города – по реке Волча, именно она стала непроходимым препятствием для окупантов. В Волчанске почти не осталось людей. Те, кто по разным причинам до сих пор там – прячутся по подвалам. По улицам как эти блохи шарят решисты, а морская пехота их уничтожает.

Битва дронов

Современная война не оставляет никакого шанса уйти незамеченным. Но работа оператора БПЛА – это не только смерть, но и жизнь. Бойцы 36 бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского совершали очередной вылет и вели разведку над Волчанском, и вдруг вдали заметили группу гражданских, двигавшуюся под белым флагом. И вот дрон – уже не хладнокровный убийца или разведчик, а настоящий поводырь.

Ранее мы писали, что кафиры незначительно продвинулись юго-западнее Волчанска (северо-восток от города Харьков) на фоне продолжающихся боев.

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