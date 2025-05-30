Битва за юг Украины: полковник СБУ объяснил главное условие возвращения всех территорий

Нардеп Роман Костенко / © скриншот с видео

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Украина имеет шанс вернуть все оккупированные территории, пока сохраняет контроль над югом и Черным морем.

Об этом заявил полковник СБУ, народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко на Черноморском форуме по безопасности.

«Юг, он очень важен для нас, для нашей страны, и он также очень важен для Российской Федерации, и потому ими были брошены максимальные силы для того, чтобы его захватить на первых этапах войны. И мы видели, как они продвигались. Даже я там, когда принимал решение, куда ехать, и брать в руки оружие, я понимал, что нужно ехать на юг. И я аргументировал себе таким образом, что если мы потеряем какую-то область, а мы видели — тогда других мыслей не было в голове — что мы теряли, потому что противник наступал, имея превосходящие силы», — отметил он.

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Нардеп подчеркнул, что именно битва за юг — это одно из ключевых сражений этой войны.

«Если мы потеряем какую-то область, или больше территорий на Донетчине, или, может, на севере, имея юг, имея море, будучи морским государством, мы экономически будем иметь возможность эти области вернуть. Если мы потеряем юг, Николаевскую, Херсонскую и тем более Одесскую области, то у нас будет намного меньше шансов это сделать. И поэтому, я думаю, что историки еще недооценили, но в перспективе это оценят, что именно битва за юг — это было одним из ключевых сражений и будет этой войны», — сказал депутат.

Роман Костенко добавил: «И то, что мы ее выиграли, Силы обороны, украинцы, дает нам возможность бороться дальше и дает нам возможность и шанс на то, что мы вернем все свои территории».

Напомним, Россия милитаризует оккупированные территории Украины для поддержки собственной армии.

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