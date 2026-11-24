Воздушная тревога / © pixabay.com

Реклама

Верховная Рада поддержала постановление, обязывающее Кабмин пересмотреть ограничения на работу бизнеса во время так называемой желтой тревоги. За документ проголосовали 302 народных депутата. Ожидается, что предприниматели смогут самостоятельно решать, продолжать ли работу, а работники — прекращать ли ее и идти в укрытие.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Реклама

По его словам, парламент принял постановление №16027, предусматривающее пересмотр правительственного решения о работе предприятий во время «желтой» тревоги.

Реклама

Железняк пояснил, что предложенный подход предполагает самостоятельное решение предпринимателей о продолжении работы. В то же время, работники сами будут определять, прекращать ли работу и идти в укрытие.

Единственной обязанностью бизнеса, по словам депутата, должно остаться информирование работников о воздушной тревоге.

«Государство не должно быть источником стресса для бизнеса», — подчеркнул Железняк.

Постановление №16027 поддержали 302 депутата. Кроме того, Верховная Рада приняла еще одно постановление по этой теме — №16191, авторами которого являются народные депутаты Игорь Фрис и Тарас Батенко. За нее проголосовал 301 парламентарий.

Реклама

По словам Железняка, представители всех депутатских фракций и групп во время обсуждения отмечали нереалистичность требований и сроков, определенных правительством.

Теперь Кабинет министров должен срочно пересмотреть свое решение.

В то же время, именно голосование Верховной Рады еще не означает автоматической отмены действующих ограничений. Для изменения порядка работы бизнеса необходимо соответствующее решение правительства.

Новые правила воздушной тревоги в Киеве: что изменилось для бизнеса

Напомним, с 10 сентября в Киеве ввели новые правила оповещения о воздушной опасности. Тревоги разделили на два уровня: «желтый» — угроза атаки дронов, «красный» — ракетный или комбинированный удар. От уровня опасности зависит работа транспорта, государственных и коммерческих учреждений.

Реклама

Как объяснял заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, торговые центры и другие объекты бизнеса могут продолжать работу во время «желтой» тревоги при наличии укрытия. Заведениям без укрытий предусмотрели три месяца для решения этого вопроса. В то же время, трудовой коллектив может принять решение не работать во время воздушной опасности.

Кроме того, во время «желтой» тревоги предусмотрели движение поездов по зеленой линии метро без ограничений, а красную линию должны были дублировать автобусы. В то же время развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом и в помещениях без укрытий запретили.

Новости партнеров