Бизнес-леди нашли мертвой на Житомирщине: появились новые подробности загадочной гибели матери двоих детей

Женщина была директором компании по выдаче микро-кредитов.

В Житомирской области при загадочных обстоятельствах погибла мать двоих детей и директор филиала компании, занимающейся выдачей микро-кредитов Татьяна Холодная. Ее тело обнаружили в лесу в 70 километрах от дома.

Об этом пишет "Обозреватель".

По информации издания, 11 января женщина отправилась из Бердичева в командировку. В Житомире она пересела на автобус в Олевск, на котором планировала добраться до Новоград-Волынского. Однако посередине дороги вышла на остановке. Для чего — неизвестно.

Спустя время Татьяна перестала отвечать на звонки супруга, поэтому он обратился в полицию и сообщил о пропаже. Женщину искали четыре дня. Ее тело обнаружили в лесу в 200 метрах от автодороги “Киев — Чоп”.

"Место смерти — буквально в двухстах метрах от автодороги "Киев — Чоп", в километре от военного городка. Женщина висела на черном шарфе, вся одежда была на ней. На месте нашли ее iPhone, сумку с банковскими карточками и немного наличных", — рассказал изданию источник в полиции.

Официальная причина смерти — самоубийство. Это же подтвердили и судмедэксперты. Однако друзья и родственники Татьяны не верят, что женщина могла пойти такие на крайние меры. Поэтому они обратились к правоохранителям с просьбой провести дополнительные исследования.

“По словам близких, последние три звонка с телефона женщины были куме, матери и на "102". То, что Татьяна Холодная перед смертью звонила в полицию, дало еще больше оснований ее друзьям и близким сомневаться в ее самоубийстве. Также Татьяна якобы везла с собой немалую сумму денег, однако после смерти в сумке нашли копейки", — подчеркнул "Обозреватель".

Одна из подруг женщины рассказала, что в последнее время Татьяна брала кредиты. Однако зачем – непонятно.

Читайте также: