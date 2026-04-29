Бизнес на мобилизации: в Белой Церкви СБУ задержала работников ТЦК — соцсети
По данным соцсетей, в Белой Церкви задержали наживавшихся на мобилизации работников ТЦК.
В Белой Церкви на Киевщине СБУ задержала работников ТЦК, которые требовали деньги за выход из здания военкомата.
Об этом передают местные паблики, публикуя фото и видео задержания.
«По информации из надежных источников, операцию провели сотрудники СБУ. Речь идет о подозрении в получении неправомерной выгоды», — отмечает паблик «Белая Церковь Новости».
Телеграм-канал «Труха» со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора добавляет, что задержаны два действующих и один экс-работник ТЦК. Они якобы требовали взятки за снятие с розыска у мобилизованных.
Официального подтверждения от правоохранительных органов на момент публикации новости не было.
Напомним, что 21 апреля в Одессе произошла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК.
Позже стало известно, что группа оповещения ТЦК требовала у гражданского $30 тысяч, а тот пожаловался в СБУ.