ТСН в социальных сетях

Украина
658
Бизнес на мобилизации: в Белой Церкви СБУ задержала работников ТЦК — соцсети

По данным соцсетей, в Белой Церкви задержали наживавшихся на мобилизации работников ТЦК.

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви. Фото t.me/bilkaznaie

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви / Фото: t.me/bilkaznaie

В Белой Церкви на Киевщине СБУ задержала работников ТЦК, которые требовали деньги за выход из здания военкомата.

Об этом передают местные паблики, публикуя фото и видео задержания.

«По информации из надежных источников, операцию провели сотрудники СБУ. Речь идет о подозрении в получении неправомерной выгоды», — отмечает паблик «Белая Церковь Новости».

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви / Фото: t.me/bilkaznaie

Телеграм-канал «Труха» со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора добавляет, что задержаны два действующих и один экс-работник ТЦК. Они якобы требовали взятки за снятие с розыска у мобилизованных.

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви / Фото: t.me/bilkaznaie

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви / Фото: t.me/bilkaznaie

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви / Фото: t.me/bilkaznaie

Задержание работников ТЦК в Белой Церкви / Фото: t.me/bilkaznaie

Официального подтверждения от правоохранительных органов на момент публикации новости не было.

Напомним, что 21 апреля в Одессе произошла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК.

Позже стало известно, что группа оповещения ТЦК требовала у гражданского $30 тысяч, а тот пожаловался в СБУ.

