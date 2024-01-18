Бизнес на попрошайничестве: в Хмельницком парочка продала полиции трех человек

Потерпевшие рассказали, что они попрошайничали, а деньги отдавали подозреваемым.

В Хмельницком осудили мать 6 детей, которая вместе с сообщником продала трех человек и заставляла их попрошайничать.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.

По данным суда, женщина и ее подельник в апреле 2022 года познакомились с тремя людьми — двумя женщинами и мужчиной, которые находились в уязвимом состоянии и сложном материальном положении. Они предложили людям работу, в частности – попрошайничество.

В мае 2022 года пара за 32 тыс. грн в месяц продала трех человек мужчине, работавшему на полицию. Люди должны были попрошайничать во Львове, однако потерпевшим подозреваемые говорили, что они будут работать в селе или будут ухаживать за больными.

На суде подозреваемый вину отрицал и заявил, что только помог потерпевшим найти работу. Подозреваемая рассказала, что три человека не имели постоянного места жительства и периодически жили и питались в них. Сообщники действительно их продали для попрошайничества во Львове.

Потерпевшая рассказала, что она находится в затруднительном положении, сначала она ухаживала за детьми подозреваемой, впоследствии она попрошайничала и все деньги отдавала паре. От полиции она узнала, что ее продали. Другие потерпевшие рассказала похожую историю.

Материалы суда

Люди добавили, что после того, как их продали, они сели в автомобиль, где полиция им сообщила обо всем. Тогда они написали заявление.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.149 УК Украины и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Женщине суд присудил 3 года испытательного.

Напомним, в Хмельницкой области осужденному за уклонение от мобилизации повторно вручили повестку.

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