Бизнес на сексе с детьми: на Закарпатье 23-летняя женщина распространяла порно с малолетними (видео)

Бизнес на сексе с детьми: на Закарпатье 23-летняя женщина распространяла порно с малолетними (видео)

Запрещенный контент жительница Ужгорода распространяла в известной соцсети.

На Закарпатье 23-летняя ужгородка систематически распространяла детскую порнографию в одном из известных мессенджеров. Кроме этого, женщина занималась еще и шантажом.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

"Оперативники установили, что девушка создала закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковала порновидео с участием малолетних детей. Кроме этого, полицейским стало известно, что фигурантка шантажировала закарпатцев: в вышеупомянутом канале девушка публиковала интимные фото и видео закарпатцев, которые позже соглашалась удалить за отдельную плату", — рассказали в полиции.

Полицейские обратились с письмом к официального представительства соцсети для блокировки этого канала.

Также правоохранители сейчас пытаются установить лица, причастные именно к созданию порографичного видео с участием детей.

Следователи Ужгородского районного управления полиции проводят досудебное расследование по ч.2 ст.301-1 Уголовного кодекса Украины, то есть получение доступа к детской порнографии, ее приобретения, хранения, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

За такие действия злоумышленницы грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в Николаевской области разоблачили трех мужчин в распространении детской порнографии.

В столице правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который снимал детское порно

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