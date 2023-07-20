Бизнес на уничтожении зеленых насаждений: в Одессе на взятке разоблачили местного депутата

За разрешение на спил зеленых насаждений в городе злоумышленник получил 7000 долларов.

В Одессе глава одной из постоянных комиссий городского совета наладил "схему" получения взяток за удаление зеленых насаждений.

Об этом сообщили Нацполиция и Офис генпрокурора.

Также читайте В Винницкой области командиру роты сообщили о подозрении во взяточничестве

Граждане, которые изъявили желание спилить дерево, должны были дать взятку из-за подконтрольных депутату лиц. Стоимость такой "услуги" стоила от 2000 до 5000 долларов США за спил одного дерева. Деньги зачислялись на заранее открытый криптовалютный счет.

Задокументировано по меньшей мере 2 факта получения взятки в размере 7 тыс. долларов США. Местный депутат задержан при получении второго транша.

Взяточника поймали с поличным / Фото: Национальная полиция Украины

Решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и наложения ареста на имущество.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Волыни работника военкомата, "отмазывавшего" от мобилизации, задержали на взятке.

Читайте также: