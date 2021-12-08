Бизнес под дождем: в Одессе мужчины на лавочке пытались сделать из дешевой икры — дорогую

По словам местной жительницы, мужчины, вероятно, планировали ее продать.
В Одессе мужчины на скамейке в сквере под дождем паковали красную икру. Из дешевой они пытались сделать дорогую.
Об этом очевидица написала в социальных сетях.
По словам женщины, “предприимчивых” местных жителей она увидела в Старосенном сквере. Там несколько мужчин на лавочке под дождем перекладывали красную икру с одной тары в другую.
“Накупили много банок “красной икры” по 40 гривен. Потом, когда уже шла в сторону дома, эти люди под дождем перекладывали ее в другую емкость и клеили наклейки о том, что это хорошая икра на развес. Недалеко находится отделение почты. Думаю, будут отправлять”, — рассказала местная жительница.
В комментариях к публикации пользователи отметили, что с такими продавцами уже сталкивались. И акцентировали, что покупая икру с рук или через Сеть, нужно тщательно ее проверять.
- Я на таких нарвался год назад. Больше в интернете икру не покупаю.
- Проверить можно, опустив в кипяток икринку — желатиновая растворится.
- Открываешь банку, переворачиваешь вверх дном: если икра не вываливается — настоящая.
Напомним, что на границе с Молдовой поймали украинцев, увешавших себя банками с красной икрой.
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