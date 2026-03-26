Ключи от автомобиля

Бывший начальник одного из районных ТЦК в Киевской области незаконно отобрал у предпринимателей 8 грузовиков общей стоимостью более 4 миллионов гривен. Чиновник прикрывался потребностями ВСУ, однако транспорт до военных так и не доехал.

Об этом пишет ДБР.

По данным следствия, экс-руководитель ТЦК действовал с грубым нарушением законодательства. Мишенью чиновника стали два предприятия в Киевской области, специализирующихся на грузовых перевозках.

В ДБР сообщают детали расследования: «Должностное лицо без законных оснований забрало 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт изымался без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных Сил Украины».

Чтобы скрыть следы преступления, эксначальник ТЦК отдал приказ оформить документацию уже после фактического изъятия грузовиков.

«Впоследствии по его указанию оформили акты приемки-передачи задним числом — якобы для передачи автомобилей в воинские части. На самом же деле этот транспорт в подразделения не попал», — констатируют следователи.

Сумма ущерба оценивается более чем в 4 миллиона гривен. Правоохранителям удалось частично возместить причиненный ущерб: три автомобиля, общая стоимость которых составляет около 1 миллиона гривен, наконец-то официально передали для реальных нужд Вооруженных Сил Украины.

Действия бывшего руководителя районного ТЦК квалифицированы по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Если вина должностного лица будет доказана в суде, ему грозит суровое наказание — до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ДБР также разоблачило заместителя начальника Львовского областного ТЦК, который не задекларировал имущество на миллионы гривен.

По данным следствия, в 2023-2024 годах должностное лицо не внесло в декларацию земельный участок и жилой дом во Львовском районе, оформленные на родственников, хотя приобретенные за его средства. Также в документах отсутствовали автомобили Mercedes и Nissan, записанные на близких, но фактически используемые семьей чиновника.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет около 8 млн грн. Проверка НАПК установила несоответствие между официальными доходами и приобретенными активами. Дело передано в суд, чиновнику инкриминируют декларирование недостоверной информации.