Бизнес приходит в себя от первого шока: украинские предприниматели подают заявки на новую систему налогообложения

Бизнес приходит в себя от первого шока: украинские предприниматели подают заявки на новую систему налогообложения

За последние сутки через систему Дія было зарегистрировано тысячу новых ФЛП.

В Украине постепенно возвращается в работу бизнес, а украинцы регистрируют новые ФЛПы.

Также читайте ФЛП снова могут платить налоги в "Дії": как это сделать

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Бизнес начинает приходить в себя после первого шока. Комплекс решений в сфере налоговой, регуляторной, таможенной и кредитной политики безусловно этому поспособствовал. Сразу несколько крупнейших заводов начинают работать. Более 120 тысяч предпринимателей за пару дней подали заявку для перехода на новую систему налогообложения 2% с оборота. За последние сутки через систему Дія было зарегистрировано тысячу новых ФЛП", — рассказал Шмигаль.

Он добавил, что уже почти 1,5 тысяч производственных предприятий подали заявки на релокацию. Несколько сотен уже переехали или прямо сейчас переезжают из районов боевых действий для того, чтобы продолжить работу.

Напомним, что только через сутки после возобновления услуги автоматической регистрации ФЛП на портале "Дія" украинцы зарегистрировали более 1 000 новых бизнесов. В топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, ИТ-сфера, розничная и оптовая торговля.