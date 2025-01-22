Бизнес в "ЛНР" и российский паспорт: что известно о матери руководительницы Шевченковского суда

За 2023 год предприятие семьи Зборщик уплатило около 600 тысяч рублей налогов в бюджет РФ и почти миллион рублей в российский пенсионный фонд.

Руководитель аппарата Шевченковского районного суда Киева Алина Зборщик в своей декларации указывает только квартиру в Киеве, но проживает в доме Киевской области, построенном на земельных участках, принадлежащих ее матери. В то же время, она декларирует щедрые подарки от мамы, которая занимается бизнесом в оккупированном Луганске и получила российский паспорт в 2023 году.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Мать Алины Зборщик, Алла Зборщик, является владелицей компании "Гранд", специализирующейся на производстве гофрированной бумаги, картона и тары. С момента создания в 1991 году, компания работала в Луганске. Сначала ее возглавлял отец Алины – Александр, а позже управление перешло к Алле Зборщик.

К 2013 году компания демонстрировала прибыль более 700 тысяч гривен, но после оккупации Луганской деятельности предприятия была приостановлена. В 2022 году компания снова начала работу, зарегистрировавшись в налоговых органах России и местном социальном фонде. Уже в августе 2023 года предприятие "Гранд" было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц российской федерации.

Алла Зборщик остается основательницей компании. За 2023 год ее предприятие уплатило около 600 тысяч рублей налогов в бюджет РФ и почти миллион рублей в российский пенсионный фонд. В общей сложности это эквивалент примерно 600 тысяч гривен. В том же году Алла получила русский паспорт.

В 2023 году Алла Зборщик подарила своей дочери 56 604 гривны, а в 2022 году — 205 821 гривну. Также в 2023 году Алина задекларировала подарок в 54 000 гривен от Сергея Липченко, директора компании "Гранд", которая продолжает работать в оккупированном Луганске и платит налоги в бюджет России.

Несмотря на эти факты, руководитель аппарата Шевченковского суда задекларировала полученные средства, хотя ее мать развивает бизнес на оккупированной территории, финансируя российский бюджет.

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